La Capital | Policiales | Tucumán

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto en una canchita

Aún no se determinó la causa del fallecimiento. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis

18 de septiembre 2025 · 19:06hs
Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto en una canchita

Un hombre de 60 años que había sido denunciado por abusar de su nieta fue hallado muerto por un grupo de chicos en una cancha de fútbol en la provincia de Tucumán.

El hallazgo del cuerpo ocurrió este miércoles al mediodía en un predio ubicado en el cruce de Pellegrini y Lavaisse, en la capital tucumana, cuando los niños jugaban al fútbol. De manera inmediata se dio aviso a la Policía, que encontró un bulto debajo de un árbol del lugar y preservó la zona para las pericias correspondientes.

>> Leer más: Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Por el momento se analizan todas las hipótesis pero, según indica el medio Contexto, el hombre no habría fallecido allí ya que no se encontraron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en el lugar.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, indicó que el pasado lunes 15 de septiembre el sujeto había sido denunciado en la seccional 9ª por un supuesto abuso sexual contra su nieta.

Los parientes cercanos del fallecido quedaron bajo la lupa de los investigadores, aunque los vecinos señalaron en distintos portales locales que no se habían registrado incidentes entre el sujeto y sus familiares después de la denuncia presentada.

El resultado preliminar de la autopsia reveló que el hombre tenía una herida en el rostro, pero no es la lesión que le causó la muerte. Se esperan resultados de otros exámenes para poder determinar qué cómo falleció.

Noticias relacionadas
Búnker en zona sur. La demolición de la casa que funcionaba como punto de venta de drogas en Príncipe de Gales y Rueda.

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Así lucía, poco antes de su detención, el abogado al que se lo acusa de brindar apoyo a preso de alto perfil alojados en el Servicio Penitenciario Federal. 

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Balacera en Pérez. Un muchacho de 20 años está grave al recibir un disparo en la cabeza. Fue en la zona de El Hornero y El Sauce, barrio Cabin 9.

Balacera en Pérez: muchacho de 20 años está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Intento de femicidio. La vivienda de Levalle al 2000 en Villa Gobernador Gálvez. Allí una mujer sufrió graves quemaduras y su expareja está preso. 

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Ver comentarios

Las más leídas

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

El último sueño hecho trizas de Newells y por delante un mar de incertidumbre

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Lo último

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Busca dar previsibilidad a los automovilistas y evitar maniobras peligrosas, como frenadas bruscas o cruces en condiciones inseguras
Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men
La Ciudad

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

El último sueño hecho trizas de Newells y por delante un mar de incertidumbre

El último sueño hecho trizas de Newell's y por delante un mar de incertidumbre

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Ovación
Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Por Gustavo Conti
Ovación

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Por una lesión crónica, Miguel Russo pierde a uno de sus peso pesados: no jugará en Boca ante Central Córdoba

Por una lesión crónica, Miguel Russo pierde a uno de sus peso pesados: no jugará en Boca ante Central Córdoba

Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Los hermanos Daverio, listos para volver a izar la bandera de Rosario en el Mundial de taekwondo

Policiales
Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

La Ciudad
Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

El fiscal que investiga los incendios en las islas dará detalles en el Concejo

El fiscal que investiga los incendios en las islas dará detalles en el Concejo

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande
Zoom

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario
Zoom

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario

Un legislador se puso peluca a lo Milei e hizo enojar a Martín Menem
Política

Un legislador se puso peluca "a lo Milei" e hizo enojar a Martín Menem

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación
Economía

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan
politica

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura
Policiales

Cayó en el Cordón una banda narco con presunta protección de Prefectura

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador
Información General

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial
La Ciudad

Alquileres en Rosario: los precios subieron más que el índice oficial

El podio de Newells: Espínola fue el único a la altura, el resto brilló por su ausencia

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Espínola fue el único a la altura, el resto brilló por su ausencia

El BCRA comenzó a quemar dólares y los bonos se derrumbaron
Economía

El BCRA comenzó a "quemar dólares" y los bonos se derrumbaron

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre
Economía

El Indec confirmó que la economía cayó en el segundo trimestre

Juego clandestino: No voy a encubrir a nadie, dijo el exfiscal Ponce Asahad
POLICIALES

Juego clandestino: "No voy a encubrir a nadie", dijo el exfiscal Ponce Asahad