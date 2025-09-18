Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto en una canchita

Aún no se determinó la causa del fallecimiento. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis

Un hombre de 60 años que había sido denunciado por abusar de su nieta fue hallado muerto por un grupo de chicos en una cancha de fútbol en la provincia de Tucumán.

El hallazgo del cuerpo ocurrió este miércoles al mediodía en un predio ubicado en el cruce de Pellegrini y Lavaisse, en la capital tucumana, cuando los niños jugaban al fútbol. De manera inmediata se dio aviso a la Policía, que encontró un bulto debajo de un árbol del lugar y preservó la zona para las pericias correspondientes.

>> Leer más: Lo atraparon un día después de entrar en la lista de los diez prófugos más buscados de Santa Fe

Por el momento se analizan todas las hipótesis pero, según indica el medio Contexto, el hombre no habría fallecido allí ya que no se encontraron rastros de sangre ni signos de violencia compatibles con un ataque en el lugar.

El fiscal Carlos Sale, a cargo de la investigación, indicó que el pasado lunes 15 de septiembre el sujeto había sido denunciado en la seccional 9ª por un supuesto abuso sexual contra su nieta.

Los parientes cercanos del fallecido quedaron bajo la lupa de los investigadores, aunque los vecinos señalaron en distintos portales locales que no se habían registrado incidentes entre el sujeto y sus familiares después de la denuncia presentada.

El resultado preliminar de la autopsia reveló que el hombre tenía una herida en el rostro, pero no es la lesión que le causó la muerte. Se esperan resultados de otros exámenes para poder determinar qué cómo falleció.