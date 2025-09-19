La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

El argentino Franco Colapinto finalizó último el viernes en el callejero de Bakú. A las 5.30 del sábado la FP3 y a las 9 la clasificación.

Franco Colapinto transita por las calles del callejero de Bakú, uno de los más difíciles del calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto terminó en el último lugar en el callejero de Bakú, aunque con una estrategia distinta a la de su compañero Pierre Gasly, que finalizó un poco mejor aprovechando la mejor condición de pista. A las 5.30 de este sábado será la FP3 y a las 9 la clasificación.

Colapinto finalizó en el último lugar la FP2, luego de que en la FP1 fuera más veloz que su compañero Gasly. Pero en igualdad de condiciones, el argentino fue más rápido que el francés.

Pero en el último tramo de la tanda, mientras Gasly hacía un nuevo intento de clasificación donde ahí mejoró el registro del argentino, a Colapinto le cargaron combustible y fue uno de los pocos que ensayó ritmo de carrera.

En el callejero de Bakú la pista fue mejorando vuelta a vuelta y por eso los tiempos salieron al final, en una tanda donde casi todo el tiempo se ensayó en condiciones de clasificación, tanto con la goma blanda C6 como la media C5, que en la mayoría de los otros circuitos es la blanda. De hecho, los Alpine y muchos hicieron sus mejores tiempos con este último neumático.

Casi todo el tiempo en las dos tandas, cuando Colapinto y Gasly hacían sus intentos al mismo tiempo el argentino fue más rápido. Pero lo dicho, para el final Alpine cambió la estrategia y el francés lo terminó superando por 0,648s.

Inclusive, en su último intento Colapinto tuvo un breve contacto con la pared que le hizo perder algunas décimas y así y todo mejoró su registro, claro que por muy poquito.

Lando Norris se golpeó y debió dejar la tanda y las Ferrari dominaron el viernes, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El líder Oscar Piastri fue 12°.

"Está siendo difícil. Estamos muy, muy lejos", dijo Colapinto. "La configuración del auto es el compromiso que tenemos", dijo en relación a que el Alpine está muy descargado, como en Monza.

Ferrari finish 1-2

Mercedes third and fourth

Ollie Bearman P5 #F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/bM6NfZcXER — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

El paso a paso en la FP2 de Bakú

De nuevo los Alpine calzaron blandas, aunque no todos hicieron lo mismo. De hecho, sobre los 20 minutos de trabajo, Lewis Hamilton marcaba lo mejor con 1m 41,453s con medias.

Claro que las gomas medias para esta carrera son las blandas habituales en la mayoría de los otros GP.

En el primer intento de ambos Alpine estuvieron casi calcados: 1m 44,996s Colapinto y 1m 44,925s Gasly.

Colapinto hacía 1m 44,237s y Gasly 1m 43,945s, con el francés 0,292s más veloz en el segundo intento.

A poco más de media hora del final, todo el mundo fue a boxes y el primero en volver a salir fue el argentino, esta vez con gomas medias flamantes.

E hizo un tiempazo: 1m 42,329s, casi un segundo más veloz que lo ponía 14°. En ese momento, Lando Norris se pegó en la misma curva que lo hizo Colapinto en la FP1 del año pasado y dañó la suspensión trasera izquierda, terminando la tanda.

Colapinto hizo un segundo intento con la misma goma y mejoró su tiempo, pero apenas por 7 milésimas: 1m 42,322s, con un gran primer sector pero un pequeño roce en la curva 9 que le hizo perder un poquito en el segundo.

En ese momento, Leclerc bajaba a 1m 41,367s con blandas, en un gran tanda para Ferrari. Y Gasly bajaba su registro con medias, pero quedando atrás del argentino: 1m 43,503s, 181 milésimas más lento.

Colapinto quedaba a 1,995s de Leclerc y Gasly el único a más de un segundo: 2,135s.

A falta de 15', y mientras Gasly hacía dos vueltas de enfriamiento, Colapinto volvió a pista con la misma goma media usada, pero con tanques llenos, por lo que ya no mejoría sus tiempos.

Hamilton, con gomas blandas nuevas, hacía el "1", con 1m 41,293s. Y Gasly mejoraba en 1m 42,674s en su último intento que fue todo en modo clasificación, superando al argentino por 0,648s en mejores condiciones de pista.

La FP1 del GP de Azerbaiyán