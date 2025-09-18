La Capital | Política | ATN

¿Qué son los ATN? La historia de la caja clave entre el presidente Milei y las provincias

Se pensaron como un recurso de contingencia a las provincias pero fueron suados como caja presidencial para injerencia política. Los gobernadores quieren que sea automático

18 de septiembre 2025 · 14:19hs
La Casa Rosada distribuye los ATN

Foto: Archivo / La Capital.

La Casa Rosada distribuye los ATN

El Senado define si rechaza el veto de la Casa Rosada sobre la ley que activó un esquema automático de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los 23 gobernadores y la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una caja importante que no sólo tiene su importancia en los recursos sino en la discrecionalidad política con que se reparte. ¿Pero qué son los ATN?

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) es residual al sistema de coparticipación federal de impuestos. La ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos creó el Fondo y, según lo establece el artículo 5, se destinará a atender "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros" de los gobiernos provinciales.

Es decir, la misma norma le asignó a los ATN una finalidad específica que debería ser respetada por quien tiene la responsabilidad presupuestaria del mismo. En la práctica no es así. De hecho fue noticia esta semana un giro de 12.000 millones a cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, que responde a la emergencia climática de fuerte impacto tal como indica la ley.

Los ATN

Desde su creación en 1988, la distribución de esta "caja" tuvo una impronta discrecional y política. La administración de este fondo queda íntegramente bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional.

En ese punto repararon los gobernadores para avanzar con una ley y poder repartirlo de una manera más beneficiosa. Así, la ley que se aprobó y vetó Javier Milei busca que los ATN dejen de depender de la voluntad presidencial y pasen a distribuirse de forma automática y diaria.

Justamente los argumentos del gobierno son que la ley alteraría la finalidad de los ATN, dificultando su empleo como herramienta para atender emergencias y desequilibrios financieros en las provincias. El decreto del veto sostiene que la naturaleza discrecional de estos fondos responde a la necesidad de dotar al Estado nacional de mecanismos de respuesta inmediata para situaciones imprevistas. Si son automáticos no lo podría lograr.

¿Cómo se integra el fondo? En un primer momento, el fondo de ATN se formaba por el 1 por ciento del monto total recaudado por los gravámenes coparticipables. No obstante se ha ido ampliando, generalmente detrayendo fondos coparticipables, sin que dicha situación haya sido avalada por las provincias en muchas oportunidades.

Entonces, el fondo se conforma de la siguiente manera: el uno por ciento del total de los impuestos coparticipables, el 2 por ciento de la distribución del impuesto a las Ganancias y el 1 por ciento del impuesto a los Bienes Personales.

Multitudinaria marcha en Rosario en defensa de la educación pública.

Una multitudinaria movilización recorrió las calles de Rosario en defensa de la educación pública

rechazo a los vetos de milei: como votaron los diputados santafesinos

Rechazo a los vetos de Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La Cámara de Diputados rechazó los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento para las universidades nacionales y de emergencia pediátrica.

Diputados rechazó los vetos a fondos para universidades y para el Garrahan

La oposición busca revertir en Diputados los vetos de Milei sobre financiamiento universitario y pediatría

Diputados en vivo: la oposición busca revertir los vetos de Milei a universidades y el Garrahan

