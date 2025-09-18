El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real Apple pondrá los auriculares a la venta este viernes en Estados Unidos, a un precio de 250 dólares 18 de septiembre 2025 · 22:25hs

Louis habla en francés, su idioma natal. Le cuenta a Pedro sobre sus vacaciones en Tailandia, las playas de ensueño, la deliciosa gastronomía, el tránsito infernal. Pedro asiente: pese a que no sabe una sola palabra en francés, entiende absolutamente todo lo que le cuenta Louis. Es que una voz robótica le susurra al oído la traducción al español en tiempo real de todo el monólogo en francés. Quien hace las veces de intérprete es Siri, el asistente virtual de Apple, que funciona casi a la perfección en los AirPods Pro 3.

Los nuevos auriculares de Apple saldrán a la venta este viernes en Estados Unidos, a un precio de 250 dólares. Si bien la historia del párrafo inicial está ficcionada, quienes probaron los AirPods Pro 3 aseguran que son una maravilla que parece extraída del futuro. En algunos casos la traducción es impecable, y en otros hay algunos errores que son fáciles de advertir en contexto. Y, tras la sorpresa inicial, todos coinciden en imaginar la cantidad de aplicaciones que podría tener en la cotidianidad, empezando por el turismo internacional.

Apple parece haber dejado atrás los problemas con la inteligencia artificial generativa, hasta aquí con más tropiezos que aciertos, y ahora ofrece una herramienta sólida y con utilidades muy concretas. Es verdad que la traducción de voz en tiempo real no es un invento de Apple, pero sí son los primeros en implementarla en un accesorio de uso habitual entre sus consumidores. Google Translate y Microsoft Translator son herramientas útiles, pero definitivamente el traductor de los AirPods Pro 3 es un paso gigante hacia adelante.

Idiomas nuevos con un gesto La utilidad se activa apenas con un gesto: hay que mantener pulsados ambos auriculares durante unos segundos hasta escuchar un sonido. Siri traducirá desde entonces el idioma que se escuche a la lengua elegida por defecto en los auriculares.

Previamente hay que configurar los AirPods, primero emparejando los auriculares con el iPhone y luego descargando los idiomas para que estén disponibles sin necesidad de conexión a internet. Actualmente se puede usar en español, francés, alemán, portugués e inglés, y Apple asegura que pronto se añadirán más idiomas. Los nuevos auriculares tienen otras funcionalidades, como la detección de la frecuencia cardiaca para medir los latidos del corazón y las calorías que se queman al entrenar, audio tridimensional de alta definición, control inteligente de ruido, aislamiento de la voz de los ruidos de fondo, y reconocimiento de conversación para bajar automáticamente el volumen cuando hablamos con alguien.