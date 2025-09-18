La Capital | Información General | AirPods

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Apple pondrá los auriculares a la venta este viernes en Estados Unidos, a un precio de 250 dólares

18 de septiembre 2025 · 22:25hs
El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Louis habla en francés, su idioma natal. Le cuenta a Pedro sobre sus vacaciones en Tailandia, las playas de ensueño, la deliciosa gastronomía, el tránsito infernal. Pedro asiente: pese a que no sabe una sola palabra en francés, entiende absolutamente todo lo que le cuenta Louis. Es que una voz robótica le susurra al oído la traducción al español en tiempo real de todo el monólogo en francés. Quien hace las veces de intérprete es Siri, el asistente virtual de Apple, que funciona casi a la perfección en los AirPods Pro 3.

Los nuevos auriculares de Apple saldrán a la venta este viernes en Estados Unidos, a un precio de 250 dólares. Si bien la historia del párrafo inicial está ficcionada, quienes probaron los AirPods Pro 3 aseguran que son una maravilla que parece extraída del futuro. En algunos casos la traducción es impecable, y en otros hay algunos errores que son fáciles de advertir en contexto. Y, tras la sorpresa inicial, todos coinciden en imaginar la cantidad de aplicaciones que podría tener en la cotidianidad, empezando por el turismo internacional.

Apple parece haber dejado atrás los problemas con la inteligencia artificial generativa, hasta aquí con más tropiezos que aciertos, y ahora ofrece una herramienta sólida y con utilidades muy concretas. Es verdad que la traducción de voz en tiempo real no es un invento de Apple, pero sí son los primeros en implementarla en un accesorio de uso habitual entre sus consumidores. Google Translate y Microsoft Translator son herramientas útiles, pero definitivamente el traductor de los AirPods Pro 3 es un paso gigante hacia adelante.

Idiomas nuevos con un gesto

La utilidad se activa apenas con un gesto: hay que mantener pulsados ambos auriculares durante unos segundos hasta escuchar un sonido. Siri traducirá desde entonces el idioma que se escuche a la lengua elegida por defecto en los auriculares.

Previamente hay que configurar los AirPods, primero emparejando los auriculares con el iPhone y luego descargando los idiomas para que estén disponibles sin necesidad de conexión a internet. Actualmente se puede usar en español, francés, alemán, portugués e inglés, y Apple asegura que pronto se añadirán más idiomas.

Los nuevos auriculares tienen otras funcionalidades, como la detección de la frecuencia cardiaca para medir los latidos del corazón y las calorías que se queman al entrenar, audio tridimensional de alta definición, control inteligente de ruido, aislamiento de la voz de los ruidos de fondo, y reconocimiento de conversación para bajar automáticamente el volumen cuando hablamos con alguien.

Noticias relacionadas
El simulador para créditos Ansés es una herramienta clave para saber cuánta plata se puede pedir prestada

Créditos de Anses: cómo funciona el simulador de préstamos para jubilados

Las herramientas para trabajar en computadora con mayor agilidad y rapidez

Atajos de teclado en Windows: los trucos para ahorrar tiempo de trabajo en la computadora

Desde cualquier dispositivo móvil es posible acceder a la Historia Laboral de Anses

Cómo revisar el historial de aportes en Anses y qué hacer si faltan datos

todo vacante en el quini 6, con un siempre sale de 3,6 millones para cada ganador

Todo vacante en el Quini 6, con un Siempre Sale de 3,6 millones para cada ganador

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Lo último

Fashion Crawl x Muy Mona en Alto Rosario

Fashion Crawl x Muy Mona en Alto Rosario

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Tenis: curso de Play Tenis de la ITF en el club Atlético del Rosario

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Busca dar previsibilidad a los automovilistas y evitar maniobras peligrosas, como frenadas bruscas o cruces en condiciones inseguras
Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Por Nicolás Maggi

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men
La Ciudad

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN
Politica

Vetos caídos: qué pasa ahora con las leyes sobre universidad, Garrahan y ATN

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios
Política

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Dos diputados santafesinos denunciaron a Milei, Francos y otros funcionarios

Ovación
Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Por Pablo Mihal
ovacion

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Tenis: la fiesta del Interclubes, la gran celebración en Rosario

Tenis: Regatas Rosario y Remeros Alberdi, las sedes del Regional

Tenis: Regatas Rosario y Remeros Alberdi, las sedes del Regional

Las campeonas de Newells ganaron un partido clave y se metieron de nuevo en la lucha

Las campeonas de Newell's ganaron un partido clave y se metieron de nuevo en la lucha

Policiales
Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Paula Perassi: se cumplen 14 años de su desaparición y se renueva la pregunta por su paradero

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Piden un relevamiento exhaustivo de las cámaras de vigilancia de Rosario

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Rosario incorporará contadores regresivos en semáforos con fotomultas

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Marvel incluyó a la Crack Bang Boom en el nuevo cómic de X-Men

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna

Buscan plasmar una gran isla de sombra en el playón del parque España

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Buscan plasmar una gran "isla de sombra" en el playón del parque España

La periodista Luciana Geuna fue internada: Estoy saliendo de un susto grande
Zoom

La periodista Luciana Geuna fue internada: "Estoy saliendo de un susto grande"

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario
Zoom

Cecilia González dará un taller de periodismo narrativo en Rosario

Un legislador se puso peluca a lo Milei e hizo enojar a Martín Menem
Política

Un legislador se puso peluca "a lo Milei" e hizo enojar a Martín Menem

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación
Economía

Vicentin: indigarán a 26 exdirectivos de la empresa y del Banco Nación