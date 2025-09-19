La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Fórmula 1: los primeros ensayos de Franco Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Pierre Gasly

El argentino Franco Colapinto finalizó 19º en la primera referencia en el callejero de Bakú, el mejor de unos flojos Alpine. A las 9, la FP2 en Azerbaiyán

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

19 de septiembre 2025 · 06:32hs
El Alpine de Franco Colapinto encarando una de las temibles curvas del callejero de Azerbaiyán.

El optimismo de Franco Colapinto en la pista de Bakú

Franco Colapinto finalizó 19° en Bakú en un primer ensayo muy cortado para el GP de Azerbaiyán y lo más importante fue que finalizó adelante de su compañero Pierre Gasly. Eso sí, los dos Alpine atrás de todo. A las 9, la FP2 para la 17a fecha de la Fórmula 1.

Colapinto prácticamente desperdició más de media tanda. Fue el primero en salir a pista, pero se guardó mucho y cuando regresó pusieron una bandera roja por un problema en un pianito externo de las últimas curvas.

Y se tardó demasiado en solucionarlo. Tanto, que la tanda no sirvió para casi nada, a nadie. Un desperdicio y una muestra de que un circuito urbano suele presentar este tipo de inconvenientes.

En el pasado se levantó una alcantarilla en medio de la pista y eso también hizo perder una tanda completa. Así que fueron apenas unos 20 minutos de ensayo real para el argentino.

Y qué pasó en la tanda reducida

Y esos minutos dejaron en claro que Alpine está muy lejos del resto y que Colapinto terminó adelante de Gasly, mejorando siempre en sus tres intentos reales que hizo.

Las diferencias, en un callejero tan largo, obviamente fueron más altas entre todos, pero los Alpine fueron los únicos a más de dos segundos de la punta, penando con el motor Renault en las largas rectas.

Todos probaron en formato de clasificación, con gomas blandas, por lo que en la FP2 probablemente se vea otra realidad. Lo que nada cambió fue que los McLaren dominaron la tanda, con Charles Leclerc completando el podio virtual.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1968975750784037227&partner=&hide_thread=false

El paso a paso en la FP1 de Bakú

Fue Colapinto el primero en salir a pista y sorprendió al hacerlo con la gama C6 de la goma Pirelli, la más blanda de la marca usada un par de veces en al año.

Hizo apenas un giro y volvió a boxes, mientras el resto lo imitó. El primero en hacer sacar una bandera amarilla fue Gabriel Bortoletto, que no dobló en la curva 3, pero no golpeó el Sauber.

Max Verstappen fue el primero en marcar tiempo: 1m 46,121s que enseguida superó George Russell. Y Lando Norris bajó todo a 1m 44,274s.

Mientras, a Alex Albon se le voló solo el espejo izquierdo. Sobre los 10', excepto Colapinto y Piastri, todos marcaron tiempo. Pierre Gasly, a 2,617s: 1m 46,891s. El australiano, líder, inclusive abajo del auto con el McLaren en reparación.

Russell bajaba a 1m 44,150s, Norris a 1m 43,747s, con Colapinto volviendo a la pista en el minuto 13 de la tanda. Y justo pusieron la bandera roja por una junta de goma desprendida de una de las últimas curvas del circuito, por lo que el argentino volvió al pit.

A falta de 40 minutos volvió la bandera verde, pero enseguida repusieron la roja para verificar el estado del pianito en cuestión. Recién a falta de 33 minutos se habilitó la pista y de nuevo una bandera amarilla puso otra vez todo en pausa, con todos en los boxes.

A falta de 22 minutos recién se dio el okey y todos salieron a la vez. Colapinto, detrás de Piastri, los dos que no marcaron tiempos. Y otra vez Bortoletto no pudo embocarle a la curva apenas salió de boxes, sin golpear.

El primer tiempo de Colapinto fue de 1m 47,798s,por supuesto muy lejos, a 0,907s de Gasly. Los dos Alpine últimos, Con Norris marcando 1m 42,704s, con Leclerc segundo pero a medio segundo en un trazado largo.

Colapinto venía bajando su tiempo en el segundo intento con la goma que usó al comienzo, pero fue llamado a boxes a poner gomas blandas nuevas, como en el giro anterior a Gasly.

El argentino hizo su tiempo mejorando en casi dos segundos: 1m 45,763s, a 3,079 de la punta, 1,028s más rápido que Gasly, que enseguida bajó a 1m 45,418s, 0,375s más veloz que Colapinto.

Verstappen fue el que hizo un trompo completo, sin golpear el auto, al no poder embocar una curva.

Sin hacer un buen primer sector, Colapinto bajó en los dos siguientes y mejoró lo de Gasly: 1m 45,299s, 0,119s más rápido que el francés, pero lejos del 18°, Lance Stroll, 8 décimas por detrás. Así bajaron la bandera a cuadros.

