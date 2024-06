La obra "Bardo carnal" le habla a la actualidad desde el encierro

La obra se estrenó a comienzos de 2022 en Espacio Bravo y ya lleva realizadas siete temporadas. Es el resultado de un año de investigación en un laboratorio de entrenamiento actoral y del deseo de producción colectiva , como grupo teatral, entre las tres actrices y el director. De esta manera, como todas las obras de Fissolo, el proceso de construcción narrativo no es lineal ni empieza por un texto, sino por el trabajo sostenido con el elenco, que tiene un rol absolutamente activo en la gesta de la historia.

“Tico tiene una manera de dirigir que es muy particular. Es una improvisación coordinada que se sostiene por ciertas hipótesis de relato que van apareciendo. Él siempre dice que con ‘Bardo’ no venía con una idea de antemano de lo que iba a acontecer. No nos conocíamos teatralmente tampoco como grupo, así que empezamos a entrenar y para mí fue un proceso muy revelador y muy lindo, de muchas ganas y mucho estímulo”, contó Luz Battagliotti