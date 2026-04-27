Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

En Unidos calientan motores de cara al inminente debate legislativo sobre los cambios en la normativa que regula los comicios en la provincia

Unidos, la coalición gobernante en territorio santafesino, empieza a calentar motores en pos de un nuevo objetivo: materializar en el primer semestre del año una reforma electoral en la provincia . El plazo no es antojadizo ya que se busca blindar ese debate técnico de las tensiones propias de un proceso que comenzará formalmente en 2027.

“La idea es tener aprobada la iniciativa antes del receso legislativo de julio” , deslizaron a La Capital entre las filas del oficialismo respecto de la idea de concretar la reforma lo más lejos posible del inicio del proceso electoral del año próximo.

Una vez que se aprueben leyes pendientes, sobre todo ligadas a la reciente reforma constitucional, arrancará la fase de diálogo con diversos actores políticos de la provincia.

“En realidad, venimos escuchando distintas posiciones . De hecho, en el PJ acaban de formalizar una propuesta de reforma electoral. Y seguramente habrá otra más ”, añadieron en los pasillos de la Casa Gris.

A principios de abril, el bloque de senadores provinciales del peronismo presentó un proyecto de Código Electoral que apunta a agrupar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en Santa Fe.

Calendario, modalidades de sufragio, organización de las campañas y mecanismos de participación son algunos de los temas que sustentan una iniciativa destinada a establecer “un esquema más previsible y comprensible” para los santafesinos.

El proyecto de los senadores del PJ (que incluye un nuevo Tribunal Electoral) tiene como marco el contexto institucional que generó la reforma de la Constitución, que redundó en modificaciones en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de la normativa ligada a los comicios.

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La iniciativa impulsa la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para la definición de las candidaturas y no modifica la boleta única de papel (BUP) para todas las categorías de cargos en pugna, promoviendo que cada opción se elija de modo individual. Sí propone un piso del 5 por ciento del padrón en los comicios generales para ingresar al reparto de bancas en la Cámara baja y los Concejos Municipales.

Asimismo, marca como fecha para las generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de la campaña, generando una reorganización del proceso electoral.

Lo cierto es que la continuidad de las Paso es el punto que imanta posiciones en un justicialismo provincial que procura salir de su estado de atomización y con aliados políticos por preservar. Y en el oficialismo tampoco asoma la intención de prescindir de esa herramienta ordenadora.

Unidos, por su parte, elaborará un proyecto propio de reforma electoral signado por el consenso interno, como ocurrió en su momento con distintas iniciativas que le dieron cuerpo a la nueva Carta Magna de Santa Fe.

A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional. En principio, se especuló con modificaciones en el piso de las primarias y en la conformación de la boleta única.

La reforma a nivel nacional

Por lo pronto, en la Casa Gris también minimizaron el riesgo de que la controversia que ya detonó la reforma electoral, con eliminación de las Paso incluida (entre otros puntos), que impulsa el gobierno de Javier Milei se cuele en el inminente debate santafesino.

“El objetivo es sumar a todos los actores políticos a la discusión para definir una nueva ley electoral con impronta racional”, concluyeron.