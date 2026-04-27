La Capital | Política | Santa Fe

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

En Unidos calientan motores de cara al inminente debate legislativo sobre los cambios en la normativa que regula los comicios en la provincia

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

27 de abril 2026 · 06:05hs
En la Casa Gris pretenden tener aprobada la iniciativa antes del receso legislativo de julio próximo.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.

En la Casa Gris pretenden tener aprobada la iniciativa antes del receso legislativo de julio próximo.

Unidos, la coalición gobernante en territorio santafesino, empieza a calentar motores en pos de un nuevo objetivo: materializar en el primer semestre del año una reforma electoral en la provincia. El plazo no es antojadizo ya que se busca blindar ese debate técnico de las tensiones propias de un proceso que comenzará formalmente en 2027.

“La idea es tener aprobada la iniciativa antes del receso legislativo de julio”, deslizaron a La Capital entre las filas del oficialismo respecto de la idea de concretar la reforma lo más lejos posible del inicio del proceso electoral del año próximo.

Una vez que se aprueben leyes pendientes, sobre todo ligadas a la reciente reforma constitucional, arrancará la fase de diálogo con diversos actores políticos de la provincia.

La previa del debate

“En realidad, venimos escuchando distintas posiciones. De hecho, en el PJ acaban de formalizar una propuesta de reforma electoral. Y seguramente habrá otra más”, añadieron en los pasillos de la Casa Gris.

A principios de abril, el bloque de senadores provinciales del peronismo presentó un proyecto de Código Electoral que apunta a agrupar en un único cuerpo legal las normas que regulan el sistema de votación en Santa Fe.

Calendario, modalidades de sufragio, organización de las campañas y mecanismos de participación son algunos de los temas que sustentan una iniciativa destinada a establecer “un esquema más previsible y comprensible” para los santafesinos.

El proyecto de los senadores del PJ (que incluye un nuevo Tribunal Electoral) tiene como marco el contexto institucional que generó la reforma de la Constitución, que redundó en modificaciones en la organización política de la provincia y habilitó la actualización de la normativa ligada a los comicios.

>>Leer más: Reforma electoral: el peronismo de Santa Fe empieza a tantear el terreno

La iniciativa impulsa la continuidad de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) para la definición de las candidaturas y no modifica la boleta única de papel (BUP) para todas las categorías de cargos en pugna, promoviendo que cada opción se elija de modo individual. Sí propone un piso del 5 por ciento del padrón en los comicios generales para ingresar al reparto de bancas en la Cámara baja y los Concejos Municipales.

Asimismo, marca como fecha para las generales el cuarto domingo de junio y reduce los plazos de la campaña, generando una reorganización del proceso electoral.

Lo cierto es que la continuidad de las Paso es el punto que imanta posiciones en un justicialismo provincial que procura salir de su estado de atomización y con aliados políticos por preservar. Y en el oficialismo tampoco asoma la intención de prescindir de esa herramienta ordenadora.

Unidos, por su parte, elaborará un proyecto propio de reforma electoral signado por el consenso interno, como ocurrió en su momento con distintas iniciativas que le dieron cuerpo a la nueva Carta Magna de Santa Fe.

A fines de 2025, el gobernador Maximiliano Pullaro había instalado públicamente la posibilidad de retocar la ley que regula los comicios, en paralelo a aquellos puntos a actualizar por la vía constitucional. En principio, se especuló con modificaciones en el piso de las primarias y en la conformación de la boleta única.

La reforma a nivel nacional

Por lo pronto, en la Casa Gris también minimizaron el riesgo de que la controversia que ya detonó la reforma electoral, con eliminación de las Paso incluida (entre otros puntos), que impulsa el gobierno de Javier Milei se cuele en el inminente debate santafesino.

“El objetivo es sumar a todos los actores políticos a la discusión para definir una nueva ley electoral con impronta racional”, concluyeron.

Noticias relacionadas
El ministro de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta sostiene que el nuevo sistema de gestión penal es revolucionario.

"La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Hallaron droga en un móvil policial del Comando Radioeléctrico de Santa Fe

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe

Los comedores escolares sumaron un 30 % más de niños y adolescentes durante este año.

Comedores escolares: aumentó un 30 % la demanda de alimentos

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó con el Ejecutivo nacional un convenio que inyecta fondos en la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. 

Jubilaciones: Unidos impulsa el aval de la Legislatura al acuerdo con la Ansés

Ver comentarios

Las más leídas

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

Lo último

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

Newells cerró una mala campaña en el Coloso que lo obliga a mejorar en el Clausura

Newell's cerró una mala campaña en el Coloso que lo obliga a mejorar en el Clausura

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

La terminal aérea local tuvo un pico histórico en este segmento y ocupó el tercer lugar en las estaciones aéreas del interior. Además acumuló un 40 por ciento más de pasajeros totales.

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional
Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

El entramado de Pullaro y el agropower para las rutas de los puertos
Exclusivo suscriptores

El entramado de Pullaro y el agropower para las rutas de los puertos

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: el oficialismo busca sancionar la reforma electoral antes de julio

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

El cazador de evasores, cazado: el jefe de Arca quedó bajo sospecha

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Uber y una ecuación que no cierra: desgaste del auto y reparaciones impagables

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

Electrolux deja de fabricar heladeras en Rosario y la planta queda al mínimo

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El Quini 6 dejó un nuevo multimillonario en la provincia de Santa Fe

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

El parque Urquiza recupera un espacio histórico: abre el gimnasio en el ex Bar Munich

Ovación
En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

En Central, Enzo Giménez se sumó a la lista y es una alternativa más para Jorge Almirón

Provincial no pudo en el quinto partido y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquet

Provincial no pudo en el quinto partido y quedó eliminado de la Liga Argentina de Básquet

Luca Regiardo: En Newells cambiamos la mentalidad y competimos todo el partido

Luca Regiardo: "En Newell's cambiamos la mentalidad y competimos todo el partido"

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa
LA CIUDAD

Docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Violencia de género: afirman que los femicidios son la punta de un iceberg

Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

El aeropuerto registró en marzo un 73% de mayor movimiento internacional

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un anticipo del invierno

El tiempo en Rosario: lunes con más viento y un "anticipo" del invierno

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia
El Mundo

Murieron al menos 20 personas en un atentado explosivo en Colombia

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UNR inician un paro de semana completa

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles
La Ciudad

Parque España: ya se completó el 25 % de las obras de los muelles

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Por Patricia Martino
Economía

Ajuste en el Inti: Argentina se aleja del modelo global de control de calidad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia
La Ciudad

Residencias de la Salud: en cinco días se anotaron 695 profesionales en la provincia

La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años

Por Facundo Borrego
Política

"La Plataforma Alberdi es uno de los mayores avances judiciales en 30 años"

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?
Salud

Se va abril: ¿zafamos del dengue o puede haber un brote?

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad
El Mundo

Evacuaron a Trump de la cena de corresponsales tras una amenaza de seguridad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe
La Región

Hallaron estupefacientes en un patrullero del Comando Radioléctrico de Santa Fe

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Afirman que fue una de las mejores Noche de las Librerías, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Afirman que "fue una de las mejores" Noche de las Librerías, pese a la crisis

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea
La Ciudad

Demoraron a dos hombres tras una denuncia de maltrato animal y una pelea

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting no cometió ningún delito

Por Matías Petisce
La Ciudad

Aseguran que el rosarino creador de Argentina Casting "no cometió ningún delito"

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus
La Ciudad

Iapos les reintegró más de 82 millones de pesos a afiliados por cobro indebido de plus

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una ONG busca recursos para hacerle frente a la demanda alimentaria

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable
La Región

Caso Jeremías Monzón: quedó sobreseído uno de los menores por ser inimputable

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Infracciones de tránsito: ahora también aplicarán tareas comunitarias

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros
La Ciudad

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar
Política

Cuáles son los bienes de Cristina Kirchner que la Justicia podría decomisar