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Financiamiento universitario: docentes de la UNR inician un paro de una semana completa

Desde este lunes y hasta el viernes no habrá actividades en las trece facultades y las escuelas medias de la UNR.

27 de abril 2026 · 06:44hs
Habrá múltiples propuestas en la UNR para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en defensa de la educación y la ciencia nacional.

Leonardo Vincenti / La Capital

Habrá múltiples propuestas en la UNR para reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y en defensa de la educación y la ciencia nacional.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) iniciarán este lunes un nuevo paro de semana completa para exigir que se cumpla la ley de financiamiento, reglamentada en octubre pasado. La norma ordena actualizar los salarios de los profesores y el monto de las becas estudiantiles. El próximo martes, a las 17, los profesores tendrán una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha.

Desde el comienzo del ciclo lectivo es el tercer paro lanzado por los docentes nucleados en la Coad, lo que marca una profundización del conflicto que enfrenta la comunidad universitaria con el gobierno nacional. La primera de las medidas de fuerza abarcó la semana del 16 al 22 de marzo y la huelga se repitió del 30 de marzo al 4 de abril.

Desde el sindicato se señaló que el plan de lucha se realiza de forma "contundente, con importantes niveles de participación, compromiso y unidad" y que la pelea "salarial y presupuestaria, no la damos en soledad sino en conjunto con toda la comunidad educativa y con el apoyo de una mayoría social que entiende que la universidad pública y gratuita es una conquista y un derecho de todos".

La medida de fuerza impactará en las actividades de docencia e investigación que se llevan a cabo en las trece facultades y en las escuelas medias de la UNR.

Asamblea docente

El próximo martes, a las 17, en la Sede Gremial de Coad (Tucumán 2254) se desarrollará una asamblea docente para definir la continuidad del plan de lucha. "La pelea salarial y presupuestaria debe encontrarnos cada vez más unidos con el conjunto de la comunidad educativa y los otros sectores de trabajadores. La Universidad Pública es un derecho de todo el pueblo, y los docentes somos un pilar fundamental que la sostiene día a día", destaca el sindicato en la convocatoria.

Según advierte el comunicado la profundización del plan de lucha por mejoras salariales pudo "marcar la cancha al gobierno". En este sentido, destacan, el fallido intento de modificar la ley de financiamiento universitario y los aumentos salariales dispuestos de forma unilateral (del 2.5% para enero, 2.2% para febrero y 2% para marzo) que "aunque insuficientes, no estaban dispuestos a otorgar".

En Rosario, la medida de fuerza se realiza después de varias actividades que tuvieron como objetivo exponer la difícil situación presupuestaria que atraviesa el sistema de educación superior en el país. Entre otros, la Carpa por la Universidad y la Soberanía en el marco de la cual, durante 7 días seguidos, se realizaron decenas de clases públicas y curriculares, reuniones abiertas y actividades culturales. La semana cerró con un masivo ruidazo y abrazo a la UNR en la esquina de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura y el Politécnico.

Caída brutal del salario

La Coad advirtió por la caída "brutal" que experimentaron los salarios docentes desde la asunción del gobierno de Javier Milei. "Sólo para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023 hasta el día de hoy, los docentes deberíamos percibir un aumento del 52,34%", explicaron y desglosaron el impacto que tendría la aplicación de la ley de financiamiento en distintos cargos.

Por ejemplo, un docente de escuela de nivel medio, con 15 horas cátedras y 7 años de antigüedad, que cobra actualmente $ 651.255,86 pasaría a ganar $ 959.299,88. En el caso de un docente universitario con cargo exclusivo y años de antigüedad pasaría de $ 1.202.100,73 a $ 1.770.694.37.

“Si persistimos en la lucha, es posible obligar al Gobierno a cumplir la ley", concluye el comunicado de la Coad y apunta que "los frutos dados por el plan de lucha docente hasta este momento son un nuevo punto de partida para profundizar nuestras acciones colectivas. Si con la movilización colectiva y los paros logramos frenar al Gobierno y conseguir conquistas (hasta el momento parciales), es claro que el camino para lograr nuestras demandas más acuciantes es redoblar la apuesta".

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