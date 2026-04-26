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Murió Adolfo Aristarain, director imprescindible del cine argentino

El realizador de "Tiempo de revancha", "Un lugar en el mundo" y "Martín Hache" tenía 82 años

26 de abril 2026 · 18:51hs
Murió Adolfo Aristarain, director imprescindible del cine argentino

El director de cine argentino Adolfo Aristarain, uno de los cineastas más importantes de habla hispana, falleció este domingo a los 82 años.

El realizador dejó una huella imborrable con sus obras, sobre todo en Argentina y España, donde forjó prácticamente toda su carrera.

>> Leer más: Luis Puenzo: una deriva cinematográfica más allá del Oscar

Sus películas se destacaron por la mezcla de géneros entre policial y drama, que daban como resultado reflexiones políticas y éticas. Entre sus hitos más significativos se encuentran "Tiempo de revancha", de 1981, protagonizada por Federico Luppi, Haydée Padilla, Julio De Grazia y Ulises Dumont; "Un lugar en el mundo", de 1992, con Luppi, José Sacristán, Cecilia Roth y Leonor Benedetto; y "Martín Hache", de 1997, con Roth, Eusebio Poncela y Juan Diego Botto.

Antes de ser director de cine fue asistente en más de 30 películas, incluyendo producciones internacionales como "Érase una vez en el Oeste", de Sergio Leone. Vivió y trabajó muchos años en España, sin dejar de hacerlo en su propio país. Sin embargo, fue en Europa donde recibió el último reconocimiento a su trayectoria: en el año 2024, la Academia de Cine española le otorgó la Medalla de Oro.

También recibió la Concha de Oro en San Sebastián, dos premios Goya, once Cóndor de Plata y tres premios Konex, además de haber sido nominado a los premios Oscar de 1992 como mejor película extranjera, por "Un lugar en el mundo".

“El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es”, recordó una de sus frases la Academia de Cine al homenajearlo por su fallecimiento, además de destacar que Aristarain era "devoto de John Ford y de Alfred Hitchcock".

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