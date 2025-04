La Negra Vernaci rompió el silencio: "Debe haber algo muy superior que quieren tapar"

>> Leer más: Flor Peña se defendió de las acusaciones: "Por clics y rating están haciendo cualquier cosa"

¿Qué dijo la Negra Vernaci?

Esta mañana, Elizabeth Vernaci salió a defenderse y apuntó directamente contra los políticos y el poder. A diferencia de su amiga Flor Peña, quien se mostró muy angustiada frente a las acusaciones, Vernaci en Pop 101.5 no dudó en catalogar a las acusaciones como “una bizarreada”.

“Qué bizarreada, ¿a quién se le ocurre? Yo no creo que alguien solamente por maldad haga algo así”, comenzó la periodista. Luego, comentó: "No sé de que se trata porque yo no tengo amistades en el poder, no conozco políticos, jueces, fiscales, no tengo ningún arreglo gracias a Dios”.

Analizando la grave denuncia y la cantidad de nombres en la lista de los supuestos involucrados, remarcó: “Debe haber algo muy superior que quieren tapar, sino no harían esta bizarreada descabellada y ridícula”. En su opinión todo tiene que ver con una intención de adoctrinar “a los putos, a los travestis y a las minas independientes que opinamos y que somos encima amigas de los putos”.

“Pienso que hay una bajada donde ser puto esta mal visto, donde ser libre de verdad esta mal visto. Algo de eso tiene que haber”, profundizó.

descargo radio negra vernaci .mp4

La Negra Vernaci sobre Viviana Canosa

Minutos más tarde, la periodista fue abordada por los móviles de los programa de televisión donde amplió sus declaraciones.

“Tengo que salir, hablar y decir esto no es lo lógico ni lo normal porque hay una familia, hay amigos, hay personas que no pueden pensar en cualquier cosa. No puede alguien que no te conoce dar a entender que vos sos algo tan aberrante como un pedófilo. No pueden y debería haber castigo a eso”, comenzó Vernaci.

Luego se refirió a las técnicas judiciales que utilizan los periodistas para acusar sin comprometerse con la denuncia: “Empiecen a conjugar bien los verbos. Conjuguen bien los verbos. Tengan huevos para conjugar los verbos como corresponde. Díganlo en presente. Díganlo en pasado. No digan el potencial, a ver si se la bancan”.

Acciones legales

Al ser consultada sobre sus amigos que también fueron acusados de formar parte de una supuesta red de trata, la periodista mencionó: "Cada uno tiene su abogado, cada uno iniciará acciones legales y después veremos si hay colectivamente algo más para hacer”.

Asimismo Vernaci habló directamente sobre Viviana Canosa. “Yo no sé cómo piensa Viviana Canosa, no la conozco, no tengo idea. Por eso no creo que sea una cuestión solamente que Viviana Canosa es mala. O sea, sería muy simple decir como Viviana Canosa es mala está haciendo esto. Yo no creo que una persona con una carrera como ella también lo haga por maldad”, remarcó.

negra vernaci.mp4

