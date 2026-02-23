Eclipse lunar a la vista: cuándo se podrá observar la "Luna de Sangre"

El primer eclipse lunar del año llegará en el inicio de marzo y promete un verdadero espectáculo en el cielo. Cómo ver esta “Luna Roja” y sus significados

Desde que comenzó el 2026, quedó claro que se trata de un año lleno de fechas importantes para los amantes de los astros. Y, justamente ahora, se avecina uno de los fenómenos astronómicos más destacados: un eclipse lunar conocido por su “Luna Roja”.

Después de un maravilloso primer eclipse solar, al que se caracterizó como "Anillo de Fuego", los primeros días de marzo traerán el primer eclipse lunar del año en el que desfilará la llamada “Luna de Sangre” o “Luna Roja”.

El nombre del fenómeno deviene de sus particularidades. Durante el evento, la Luna llena se pinta de un color que oscila entre el rojo y el anaranjado, mientras pasa completamente por la sombra de la Tierra . Este proceso se puede apreciar desde distintas regiones del planeta y promete ser un verdadero espectáculo para quedarse observando.

La fecha que se debe reservar en la agenda es la del martes 3 de marzo. Pero lo cierto es que el espectáculo tendrá su inicio desde el lunes 2 de marzo a la noche y se desplegará durante la madrugada siguiente.

Se trata de un evento de varias horas de duración, por eso conviene estar preparado desde la noche del lunes. Considerando todas sus fases, el eclipse tendrá una duración total aproximada de 5 horas y 39 minutos. Según los reportes de especialistas, la parte más intensa del fenómeno, es decir, el momento en que la luna exponga su color rojo más intenso, rondará los 58 minutos. Esta cifra lo convertirá en uno de los fenómenos astronómicos más largos del año.

En horario de Argentina, estos serán los tiempos del eclipse:

Eclipse penumbral: comenzará a las 05:44 hs

comenzará a las 05:44 hs Eclipse parcial: comenzará a las 06:50 hs

comenzará a las 06:50 hs Eclipse total: comenzará a las 08:04 hs

comenzará a las 08:04 hs Punto máximo del eclipse: 08:33 hs

08:33 hs Final de la totalidad del eclipse: 09:02 hs

09:02 hs Final de la fase parcial: 10:17 hs

10:17 hs Final del eclipse: 11:22 hs

Dónde se podrá ver el eclipse de “Luna Roja”

El eclipse se podrá ver desde distintos continentes y es preciso tener en cuenta algunos datos para no perderse de nada.

Por ejemplo, en el este de Asia, en Australia, en Nueva Zelanda, en gran parte del Océano Pacífico, en el oeste de América del Norte y en América Central, el eclipse se podrá ver de forma completa. Mientras que en algunas zonas de Sudamérica y algunas regiones de Asia Central, se podrá ver de forma parcial. En el caso de Europa y Asia, no se podrá disfrutar del fenómeno en tanto la luna no estará visible en el cielo nocturno.

Asimismo, en las regiones con visibilidad del evento, es importante que el tiempo acompañe. Siempre y cuando el cielo se encuentre despejado, la “Luna de Sangre” se podrá ver sin ningún problema desde los lugares en los que sea de noche.

Como ante todo fenómeno astronómico, para apreciarlo, se recomienda buscar un lugar con baja contaminación lumínica y poca obstrucción edilicia. El eclipse podrá verse sin ninguna herramienta, pero quienes cuenten con binoculares o telescopios podrán apreciar detalles más precisos de la luna.

Por su parte, quienes no se encuentren en una zona donde sea visible o no cuenten con las condiciones para poder disfrutar del eclipse de “Luna Roja” podrán seguir el evento en vivo a través de plataformas o transmisiones gratuitas, que vale la pena buscar en internet.

De qué se trata la “Luna Roja” o “Luna de sangre”

Más allá de la belleza que suponen este tipo de fenómenos, vale la pena conocer su explicación científica. Los eclipses lunares, tales como el que ocurrirá en este caso, solo pueden producirse cuando la Luna está llena, y a raíz de su paso justo por una porción de sombra del planeta Tierra. Durante este tipo de eclipses, el Sol, la Tierra y la Luna se alinean perfectamente, de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

En su desplazamiento hacia la umbra, la parte interna de la sombra terrestre, la superficie lunar es alcanzada por una parte de la luz solar que atraviesa la atmósfera terrestre y la ilumina de forma tenue. La atmósfera terrestre, por su parte, refracta y dispersa la luz solar, filtrando los tonos azules y dejando pasar solo la luz roja. Esto es lo que le otorga un tono rojizo a la Luna. Luego, la intensidad del color dependerá de otra variable que será la cantidad de polvo y partículas presentes en la atmósfera. A mayor cantidad de polvo y de nubes, más roja se verá la Luna.

Por esa tonalidad característica, cuando se habla de un eclipse lunar total, se utiliza directamente el término “Luna Roja” o “Luna de Sangre”.

Una Luna con mucha carga simbólica

A lo largo de la historia de la humanidad, las diferentes culturas se han sentido increíblemente sorprendidas por la aparición de este fenómeno en el cielo y le han atribuido todo tipo de significados particulares. Para los mayas, por ejemplo, esta luna indicaba una lucha entre las deidades y presagiaba eventos trascendentales del orden social o natural. Para las religiones cristianas, esta luna está asociada con el apocalipsis o los cambios turbulentos.

Desde otra perspectiva más cercana a la fauna, los incas creían que se trataba de un jaguar que atacaba a la luna, mientras que en la China antigua se pensaba que un dragón celestial devoraba al astro. En ambos casos, procedían a hacer ruidos con armas y perros para asustar y ahuyentar al depredador.

Actualmente, la astrología moderna también le ha atribuido significados a la “Luna Roja”. A grandes rasgos, el eclipse lunar se considera un momento de pausa e introspección, ideal para explorar emociones ocultas, soltar aquello que no sirve y sanar internamente.