La Joaqui sobre su crisis: "Tuve un ataque de pánico social muy grave"

Amplió: “Estuve mucho tiempo muy mal, porque tuve un ataque de pánico social muy grave y no me lo pude sacar”.

Pese a la fama que obtuvo por su carrera musical, La Joaqui debió enfrentar muchos temores. “Yo decía, ‘loco, cómo puede ser que a cualquier lugar a donde voy trato de ser copada, ser buena, ser educada y de saludar a todo el mundo’ y salen un rato en un canal a decir que yo no quise tocar en su evento porque no me dieron champagne y yo no tomo ni alcohol”, lamentó.

“Es violento, porque primero me estás atacando a mí como alcohólica manija, que no soy, y la gente le va a creer”, remarcó y luego se preguntó: “¿A quién le van a creer, al egresado del colegio privado o a la cantante de RKT?”.

Otro de los nivitados, el actor Juan Gil Navarro, le dijo que la gente le iba a creer a ella, pero La Joaqui dijo: “No me van a creer”. Aunque luego reflexionó: “Bueno, tal vez si me defiendo”.