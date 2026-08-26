En Newell's, guardar o no a Cóccaro será la principal cuestión de la semana

Mirando a Estudiantes y la importancia del clásico con Central, Kudelka analiza cómo llevará en los próximos dos partidos a su mejor arma de ataque en Newell's

Matías Cóccaro no está en plenitud, pero aún así le alcanza para salir al ruedo y marcar diferencias en Newell's.

En el búnker d e Newell's , todos los focos apuntan a generar un marco de cuidados y acompañamiento para que sus principales cartas puedan estar a disposición para el clásico, que para el recorrido del equipo leproso representa, hasta ahora, el partido más importante de este segundo semestre.

En ese escenario, más allá de la racha negra de lesiones que persigue, envuelve y condiciona el paso rojinegro, por su ascendencia y poder de influencia anímica y futbolístic a, el caso del centrodelantero Matías Cóccaro es el que concita un mayor grado de interés.

Es que el Zorro es el goleador y también el arma con mayor poder de fuego dentro de un plantel bastante limitado en alternativas, y como viene arrastrando molestias por una lesión crónica en las pantorrillas, que no le permiten estar al ciento por ciento en todas la fechas, el cuerpo técnico liderado por Frank Kudelka entiende que no debe exigir de más en estas jornadas previas, a una de las figuras.

Por eso, teniendo en cuenta que primero viene Estudiantes, este lunes a las 19, en La Plata, por la 7º fecha del Clausura, y después muy rápidamente asoma el choque con Central en Arroyito por la 8ª del torneo, que todavía no tiene día definido, pero se jugaría entre el sábado 5 o domingo 6 de septiembre, tanto el DT leproso como sus colaboradores están siguiendo muy de cerca la evolución el estado del Zorro.

Cóccaro, en el último acto ante Banfield en el Coloso Marcelo Bielsa, entró desde el banco de relevos, jugó sólo el segundo tiempo y marcó los dos goles que le dieron formas y razones a un triunfo vital, clave, que fue muy festejado en el Parque.

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Lo de Cóccaro es día a día

Claramente, el 9 rojinegro no está en plenitud, pero aún así le alcanza para salir al ruedo y marcar diferencias, sobre todo teniendo como referencia más cercana las últimas presentaciones de Juan Ignacio Ramírez, su reemplazante, quien viene mostrando un nivel muy bajo, y no consigue aportes de valía dentro del campo de juego y sigue perdiendo partido a partido oportunidades.

Tal es el mal momento del Colo hoy, que incluso ya está en debate y discusión su rol de primer suplente, ya que fue muy flojo lo expuesto en este segundo semestre. Muchos errores que lo llevaron a evaporarse en una situación de intrascendencia que no le suma nada al conjunto, y que lo va dejando con menos crédito hacia adentro y hacia afuera.

Eso lo lleva al pibe Francisco Scarpeccio a asomar como una opción más joven, de la casa y con más chances de logra al menos, otra determinación y actitud en relación al desarrollo de los cotejos.

Así, si el DT apuesta por Scarpeccio sería una acción lógica en ese segundo escalón de consideraciones. Habrá que ver hasta cuándo le continúa otorgando chances para un Ramírez que volvió a perderse entre sus propios intentos fallidos, ya que no participa de la generación de juego, se muestra muy desprolijo y errático cuando debe tomar decisiones dentro del área rival, y tampoco aporta goles.

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Ramírez no lo aprovechó

Expone un combo llamativamente negativo dentro de un proceso virtuoso general de recuperación futbolística que encabeza Kudelka dentro de la entidad rojinegra. Ni siquiera aprovecha este halo positivo que desprende el paso leproso en este semestre.

Seguramente, detrás del foco principal de Cóccaro, el entrenador tendrá que ir tomando otras decisiones de ajustes paralelos y analizar bien la posibilidad de cambios nominales dentro de esa plataforma de movimientos.

Por eso, serán muy importantes todas estas jornadas de entrenamientos y evaluaciones antes de la visita a La Plata y con el clásico a la vuelta de la manzana, marcando presencia.

Newell’s debe analizar profundamente, qué partido y a quiénes priorizará para poder llegar en forma a uno de los desafíos más complicados, en este nuevo ciclo de Kudelka en el Parque.

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Regresó a los trabajos

En ese marco y entre esas búsquedas, mirando dos partidos a la vez, el plantel retornó ayer por la tarde a las prácticas en el Centro Jorge Griffa.

Newell’s pretende apoyarse en las buenas señales que exhibió en las victorias ante Riestra y Banfield en el Coloso para seguir alimentando sus ambiciones y su confianza para estos dos choques que se les vienen en condición de visitante, que le demandarán al máximo sus exigencias.

¿Kudelka guardará alguna pieza? Esa será la gran pregunta durante toda la semana en el búnker rojinegro.