Tini comienza sus 28 años reconciliada con De Paul y con una supuesta propuesta de casamiento

Tini comenzó sus 28 años en una íntima reunión con cuatro amigas, varias copas de vino y una rica torta. Si bien el festejo no contó con la presencia de ningún amor, la cantante es noticia hace varios días por la aparente reconciliación con su ex pareja Rodrigo de Paul y las fuertes especulaciones sobre la planificación de su boda.

¿Tini se casa con De Paul?

En el programa “Mediodía Bien Arriba”, Carlos Monti detalló que el futbolista y la cantante están viviendo juntos y felices en Madrid, en el barrio exclusivo de Salamanca. Luego lanzó la primicia de que la pareja estaría planeando sellar su amor con un casamiento en Ibiza.

En ese momento, se comunicó con Roberto Antolín, periodista español que brindó información exclusiva. "En Ibiza la gente se casa de blanco. Es una boda un poco hippie, diferente. Es como en Las Vegas. Es algo no tan formal, pero es un acto bonito entre dos personas", detalló.

Luego agregó: "No sé si será el próximo verano, pero sí que se los sondea a los compañeros de vestuario de Rodrigo de Paul en el Atlético de Madrid”.

¿Qué dijo Lizardo Ponce?

Con los rumores cada vez más fuertes sobre la planificación del casamiento, Lizardo Ponce, panelista en el programa de Yanina Latorre “SQP”, no ignoró las preguntas sobre la primicia que involucra a su mejor amiga.

Al aire, la conductora del programa lanzó: “Parece que se casa una amiga de Lizardo”. Inmediatamente, el panelista respondió: “No me invitaron todavía. Tini está de viaje en Madrid, no vive en Madrid”.

Sin tapujos, Yanina le preguntó directamente: “¿Volvieron? ¿No volvieron? Es un montón que digan que se van a casar“. Ponce, sin dar muchos detalles, cerró: “Mandarla al frente con un sí o con un no. No tengo idea… Con Tini trato de mantener las cosas en privado. Se dijeron tantas mentiras que yo nunca voy a fomentar. Si están juntos, me alegra por ellos. Cuando ella lo quiera contar, lo va a contar.”