La inspiradora reflexión de Selena Gómez sobre su cuerpo: "Estoy orgullosa de ser quien soy"

La actriz comparó dos fotos suyas en bikini, promovió la aceptación de los cambios físicos y lanzó un mensaje body positive: "A veces me olvido de que está bien ser yo"

Selena Gómez, reconocida actriz y ex estrella de Disney, ha levantado en los últimos años la bandera del "body positive" , movimiento que promueve la aceptación de todos los tipos de cuerpos, sin importar su apariencia, forma o tamaño. En esta oportunidad, Gómez comparó dos fotos suyas en bikini, una actual y otra de hace una década , y aprovechó para lanzar un mensaje a sus millones de seguidores.

En una seguidilla de historias en la red social Instagram, la artista no se dirigió a quienes critican su aspecto físico, algo muy común en el mundo virtual, sino que dejo una reflexión inspiradora a quienes la siguen. "Hoy me he dado cuenta de que nunca volveré a verme así", escribió Gómez, junto a una foto en bikini tomada en 2013. En ese momento, la actriz tenía tan solo 21 años, y un cuerpo muy diferente al actual.