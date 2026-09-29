La inesperada confesión de Evelyn Botto sobre su vínculo con Mario Pergolini

La humorista aprovechó la visita de Gabriel Rolón en “Otro día perdido” para hacerle un particular reclamo al conductor

Mario Pergolini continúa recibiendo invitados de todo tipo en el living de su programa, “Otro día perdido”. En su última emisión, quien se confesó fue Gabriel Rolón, pero además el psicoanalista generó un divertido intercambio entre todos los miembros del programa. En este contexto, Evelyn Botto le hizo un curioso reclamo a Mario Pergolini sobre su vínculo .

Como todos los días, Pergolini recibe a distintas figuras para entrevistarlas. Sin embargo , la visita de Gabriel Rolón fue diferente a las habituales: el psicólogo convirtió su participación en una terapia grupal con todos los integrantes del show.

Durante el intercambio, Rolón escuchó las quejas y los reclamos de Rada y Evelyn Botto hacia Mario Pergolini. Entre los distintos planteos, la humorista hizo una particular confesión: “No puedo tener contacto físico con él”.

Los reclamos de Rada y Evelyn Botto a Mario Pergolini

La terapia grupal se dio de una manera inesperada. La iniciativa surgió de Rada: “Quería proponerte, para aprovechar que tenemos a Gabriel". “No vas a querer hacer terapia de grupo”, dijo Mario Pergolini intentando evitar la situación. Finalmente, el estudio se convirtió en un gran diván, donde los dos humoristas se sentaron junto a Rolón y Pergolini para hacer una dinámica de terapia grupal.

Rolón preguntó: “¿Cuál es el problema?”. “A mí no me sigue en Instagram”, comenzó reprochando Rada. Y agregó: “Antes me seguía y, en un momento, tac, me dejó de seguir adelante de todos”.

“¿En serio hiciste eso? Hay un cierto nivel de crueldad en eso de ‘mirá lo que te voy a hacer’”, le dijo el psicoanalista al conductor. Mario Pergolini argumentó: “Él postea mucho, era insoportable. Lo tenía que ver con el perro, con la hija, con lo que compraba y le dije: ‘Mirá, la verdad que no veo redes sociales, me aburro un poco. Te dejo de seguir’”.

Rada retrucó: “Silenciame, porque a mí me servía como carta de presentación. A mí me sigue Mario Pergolini”.

Luego llegó el momento de Evelyn Botto: “Después de todo este año compartido, yo sigo siendo la nueva. ¿Cuánto tiempo más voy a ser la nueva?”. Y confesó que el conductor a veces no recuerda como se llama.

Fue en ese momento cuando hizo una particular confesión: “No saluda con beso en el cachete. No puedo tener contacto físico con él”. Pergolini se defendió: “No lo hago con nadie”. Rolón, entonces, intervino: “Es su modo, es su estilo. Cada persona se relaciona y muestra su cariño”.

En ese momento, se armó una divertida red de reclamos. “Vos tampoco das besos. Vos venís, hacés así con las uñas”, le reprochó Rada a Evelyn.

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