Elina Costantini contó por qué llamó Kahlo a su hija: "Frida es mi maestra en la vida"

La modelo y empresaria recordó su fascinación por la artista mexicana desde la infancia y contó cómo esa admiración terminó inspirando una muestra y el nombre de su hija

La admiración de Elina Costantini por Frida Kahlo comenzó cuando era una niña y terminó convirtiéndose, décadas después, en un proyecto artístico que la llevó a organizar una exposición sobre la pintora mexicana. Durante una charla con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, la modelo y empresaria recordó cómo nació ese vínculo y contó un detalle íntimo: decidió llamar Kahlo a su hija en homenaje a la artista.

Costantini relató que su acercamiento a Kahlo comenzó a los cinco años, cuando su abuelo le regaló una computadora. A partir de entonces empezó a investigar la vida de mujeres que consideraba referentes.

“Me gustaba estudiar las biografías de las mujeres empoderadas. Empecé a estudiar a Frida, a googlear”, recordó. La imagen de la artista llegó incluso a convertirse en el fondo de pantalla de su computadora.

A los 19 años, Costantini viajó a México por un trabajo de modelaje de alta costura. El viaje le permitió finalmente conocer uno de los lugares que había estudiado durante años: la Casa Azul , el museo dedicado a Frida Kahlo.

Elina Costantini: "Me gustaba estudiar las biografías de mujeres empoderadas. Frida es mi maestra en la vida. En homenaje a ella, a mi hija le puse Kahlo". #OtroDíaPerdido pic.twitter.com/5ZKLV4Wt0v

“Lo primero que hice fue ir a la Casa Azul. La estudié 17 años”, contó. Durante aquella visita, acompañada por su esposo, Eduardo Costantini, incluso imaginó por un momento cómo habría sido compartir aquel espacio con Kahlo y Diego Rivera.

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“Le dije: ‘Ay, Eduardo, sentémonos un ratito en el jardín, a disfrutar como si fuéramos Frida y Diego’”, recordó.

Pero aquella visita también terminó abriendo una puerta inesperada. Una curadora le preguntó por qué, teniendo el rol de embajadora de la Semana de la Alta Costura de Argentina, no organizaba una muestra sobre Kahlo.

Costantini contó que pensó que se trataba de una broma, pero respondió que sí. Al día siguiente recibió el contacto de Perla Labarte, directora del Museo Frida Kahlo, y comenzó un trabajo conjunto que se extendió durante tres años y medio.

Una exposición inspirada en Frida Kahlo

El proyecto derivó en una exposición vinculada a una programación de alta costura realizada los días 14, 15 y 16. Según explicó Costantini, la propuesta continuaría con la apertura al público el 19 y un desfile inspirado en la artista el 20.

La muestra incluyó además prendas realizadas por cuatro mujeres, cuyos diseños tomaron como inspiración la figura de Kahlo.

“Son cuatro mujeres que hicieron sus vestidos en inspiración a ella. Están muy bien logrados”, contó.

Durante la conversación, Pergolini y Costantini también repasaron algunos de los aspectos de la vida de Kahlo que contribuyeron a convertirla en una figura vigente de la cultura popular.

Pergolini destacó su carácter disruptivo frente al contexto de su época y su ruptura con los estereotipos de belleza. Costantini, en tanto, recordó las secuelas físicas que atravesó la artista, su relación con Diego Rivera y los embarazos que perdió.

Por qué llamó Kahlo a su hija

La relación entre Costantini y la artista mexicana terminó adquiriendo también una dimensión personal.

Mientras trabajaba en la exposición, Costantini quedó embarazada. Según contó, para ese momento sentía que Kahlo se había convertido en una especie de guía por la manera en que había atravesado el dolor y lo había transformado en una forma de expresión.

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“Yo estaba tan guiada por ella, como mi maestra en la vida por el dolor que atravesó y cómo lo transformó, que me quedo embarazada haciendo la muestra”, relató.

Fue entonces cuando decidió llamar Kahlo a su hija, como homenaje a la pintora. Según explicó, el nombre también estaba relacionado con un boceto y con el deseo que la propia artista habría expresado de que un hijo llevara ese nombre.

Para Costantini, una de las claves de la vigencia de Kahlo está justamente en su capacidad para transformar las experiencias dolorosas en creación. Al hablar sobre la vida de la artista, destacó sus numerosas intervenciones médicas y sostuvo que esa experiencia estuvo atravesada por una manera intensa de vivir.

“Transformó el dolor en creatividad, en proyectos, en amor. Vivía la vida intensamente”, afirmó.