La Capital | La Ciudad | Registro de la Propiedad

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

A partir de hoy, el trámite podrá realizarse 100 por ciento en línea. "El objetivo es facilitar la vida a los ciudadanos, en este caso profesionales", expresó Pullaro.

27 de agosto 2025 · 07:51hs
Pullaro durante la presentación del nuevo certificado digital del Registro de la Propiedad

Foto: Gobierno de Santa Fe.

Pullaro durante la presentación del nuevo certificado digital del Registro de la Propiedad

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online. De esa manera, según indicaron fuentes oficiales, se acercará al objetivo de modernizar un trámite engorroso y burocrático.

Durante la actividad, llevada a cabo ayer en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador explicó: “La Provincia está en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena. Para esto tuvimos que llevar adelante muchos cambios en distintas áreas del Estado. El objetivo es facilitar la vida a los ciudadanos, en este caso profesionales. Sentimos que estamos acercando el Estado a todos los puntos de nuestra provincia”.

En ese sentido, Pullaro ejemplificó que “para quienes no somos de las grandes ciudades, todo siempre nos cuesta mucho más. No solo que no tenemos la infraestructura que tienen las ciudades, sino que a veces tenemos que perder todo el día viajando para hacer un trámite muy simple”.

“Lograr la digitalización nos va a permitir agilizar cada trámite que tiene el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y ese es el camino que hemos comenzado a trazar conjuntamente. Es un desafío inmenso, no solo es una decisión política, es un desafío inmenso. Cuando uno tiene la decisión política de hacer una obra pública encuentra los recursos en el Estado, hace la inversión y lleva adelante. Pero una transformación de estas características es mucho más difícil. Por eso gracias a todos los funcionarios y empleados de las diferentes reparticiones porque mostraron el amor que sienten por la provincia de Santa Fe y su compromiso”, concluyó el gobernador.

Simplificar trámites

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, afirmó que “hoy es un día que sintetiza mucho trabajo. Desde el primer día de gestión, el gobernador nos pidió que simplifiquemos todo lo que podamos simplificar del Estado y el tráfico inmobiliario es un pilar fundamental por lo que conlleva el tráfico inmobiliario así. En cualquier punto de la provincia de Santa Fe, cualquier operación inmobiliaria deriva en este trámite. Por eso queríamos simplificarlo, hacerlo que sea digital”.

>> Leer más: El Registro de la Propiedad tiene 17.000 trámites atrasados

Por último, el director provincial del Registro de la Propiedad, Fernando Sirk, precisó: “Estamos digitalizando un certificado que históricamente se hizo de manera manual. Esto no es un hecho aislado del Registro, sino que viene dentro de un plan de modernización del Estado Provincial. El Registro, particularmente, con este nuevo servicio, lo que hace es brindar un servicio íntegramente digital. Estamos procesando 400.000 certificados anuales, con la seguridad jurídica que implica”.

certificado digital Registro de la Propiedad

Participaron también el ministro de Economía, Pablo Olivares; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; los diputados provinciales José Corral y Pablo Farías; la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana “Chuchi” Molina; representantes del Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Fe 1er y 2da Circunscripción, del Colegio de Abogados de Santa Fe y Rosario, del Colegio de Martilleros de Santa Fe y de Rosario, del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe y de Rosario, y del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe, Distrito Norte y Distrito Sur, entre otras autoridades.

Cómo se tramite al certificado

Con la nueva modalidad, la presentación, pagos y devolución de documentos se gestiona de manera digital y con firma digital con validez jurídica, sin necesidad de salir del entorno de trabajo. Para hacerlo posible, se transformaron los circuitos internos del Registro de la Propiedad; y, a través del Departamento de Publicidad Digital, cada certificado cuenta con trazabilidad en tiempo real, segura y ágil.

El objetivo es posicionar al Registro de la Propiedad como un símbolo de eficiencia estatal, optimizar el tráfico inmobiliario en la provincia y permitir que los recursos humanos trabajen en tareas más calificadas, con menos burocracia y mayor seguridad.

Anteriormente, los profesionales debían imprimir formularios, firmarlos, trasladarse físicamente al registro, hacer colas en bancos y mesas de entradas, y esperar a que los empleados procesaran la documentación en múltiples pasos internos que podían demorar horas o incluso días. Este nuevo sistema trae beneficios tanto para el Estado como para los profesionales.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: a pleno sol, este miercoles sigue la miniprimavera

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

El inmueble de Corrientes casi Tucumán finalmente será demolido.

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

de vuelta en rosario, el embajador de japon dono equipamiento al centenario

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

La falta de comunición de Trenes Argentinos afecta a los usuarios de Rosario y estaciones intermedias

La motosierra impacta en el tren Rosario-Retiro: demoras de tres horas y cancelaciones sin aviso

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Lo último

Qué otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Qué otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

El incidente se produjo el martes a la noche en Barra al 1300 bis, en la zona noroeste de Rosario.

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca colectiva para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca colectiva para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Newell's: una inoportuna lesión dejará al margen a un volante del partido con Barracas

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Ovación
Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Por Carlos Durhand
Ovación

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Básquet: las formativas de la Rosarina hacen pata ancha en la Liga Federal

Newells: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

Newell's: el clásico lo expuso más que nunca, la fábrica leprosa ya no produce como antes

El árbitro de Newells este viernes será el VAR que ya lo perjudicó con Barracas y no le dio un penal

El árbitro de Newell's este viernes será el VAR que ya lo perjudicó con Barracas y no le dio un penal

Policiales
Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros
POLICIALES

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

La Ciudad
Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca colectiva para adolescentes y adultos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca colectiva para adolescentes y adultos

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la movida opositora

Por Facundo Borrego
Economía

Bolsa de Comercio: el oficialismo define candidato tras la movida opositora

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu
LA CIUDAD

Video: susto en zona sur por el incendio de un taxi en avenida Uriburu

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años
Policiales

Tío Rolo: imputaron a dos hombres por el asesinato de un nene de 13 años

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo
La Ciudad

Turismo: Rosario fue uno de los destinos más visitados y quiere seguir creciendo

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Licitan siete canchas de tenis y diez de pádel en el Hipódromo

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio
La Ciudad

El Concejo discute una nueva forma de ingreso de empleados al municipio

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial
La Ciudad

Docentes de la UNR realizan desde hoy un paro por 48 horas por mejora salarial

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental
La Ciudad

Rosario incorpora el ajedrez como herramienta para la salud mental

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe
Economía

Cayó un 11,5 % la demanda de gas, agua y electricidad en Santa Fe

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe
La Región

Desaparecieron 68 ampollas de fentanilo en un hospital de Santa Fe

Milei acusó al kirchnerismo de sembrar el caos y defendió a Karina
Politica

Milei acusó al kirchnerismo de "sembrar el caos" y defendió a Karina

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás
Economía

Siderúrgica: suspensiones y amenaza de despidos en Villa Constitución y San Nicolás

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela
Policiales

Confirmaron la causa de las lesiones de la nena fallecida en el Vilela

CFK recibió a Sonia Alesso: Conversamos sobre los desafíos de la educación
Política

CFK recibió a Sonia Alesso: "Conversamos sobre los desafíos de la educación"