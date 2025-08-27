La Capital | Policiales | Condenaron

Condenaron a un sicario del narco "Peruano" Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

"Maurito" Rial aceptó 14 años de prisión como quien se ocupaba de reclutar mano de obra y por un ataque a tiros con dos heridos en barrio Municipal

27 de agosto 2025 · 16:20hs
Julio “Peruano” Rodríguez Granthon

Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, jefe narco preso en Ezeiza a cuyas órdenes actuaba Alexis Mauro Rial, condenado por integrar la banda.

Un tiratiros y reclutador de sicarios de la banda de Julio “Peruano” Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y considerado uno de los mayores proveedores de drogas a bandas de la región, fue condenado a 14 años de prisión en un juicio abreviado por su pertenencia a la organización, pero también por un atentado con quince tiros que dejó dos jóvenes heridos frente a un Carrito del barrio Municipal y la portación ilegal de armas.

La condena se fijó el miércoles a la tarde en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal. El juez Mariano Aliau homologó el acuerdo entre el fiscal Pablo Socca y la defensa de Alexis Mauro Rial, quien fue detenido como uno de los referentes de la banda del Peruano imputada a fines de 2022. Le dicen "Maurito" o "Rafa" y el rol que le atribuyeron en la banda fue el de reclutar a tiratiros, asignarles tareas y disponer de armas y vehículos. Además, según la condena, “participaba personalmente en los hechos violentos encomendados por los eslabones superiores”.

La banda del Peruano cayó el diciembre de 2022 tras una serie de allanamientos y requisas carcelarias —algunos de sus integrantes ya estaban presos— como un grupo que conquistó territorios excluyendo de manera violenta a sus oponentes, en especial en las zonas norte y oeste de Rosario, al menos entre enero de 2022 hasta diciembre de ese año. El piloto civil preso en Ezeiza era considerado proveedor de la banda de Los Monos. En 2024 fue condenado a prisión perpetua por gestionar desde prisión el robo del auto usado por los sicarios que mataron al pastor y ex concejal rosarino Eduardo Trasante en julio de 2020.

>>Leer más: Una banda narco que ganó territorios y excluyó a los otros de manera violenta

Según la condena, el rol de Maurito en la organización era el de un referente a órdenes de Brian Emanuel Villalba, sindicado jefe de sicarios, y del propio Peruano. A sus órdenes, “era el responsable de coordinar la logística para garantizar el cumplimiento de las órdenes”. Esto incluía “la selección y reclutamiento de las personas involucradas, así como la asignación de roles específicos para cada uno de los participantes en los actos delictivos”. Además tomaba decisiones, dice la sentencia, en cuanto a las armas y vehículos a utilizar, así como los momentos y lugares en los que se concretarían los ataques. También tomaba parte en la ejecución de extorsiones y balaceras.

Una deuda en dólares

Uno de esos hechos ocurrió el 23 de enero de 2022. A las 20.30 de ese día iba en una moto Honda Wave roja junto a otros dos jóvenes portando dos armas —una calibre 22 y una 9 milímetros— con las que efectuaron al menos trece disparos hacia una casa de Doctor Riva al 5600, como parte de una maniobra extorsiva a una familia. El ataque a tiros se reiteró el 20 de febrero y hubo un nuevo atentado con disparos a ese domicilio el 1º de abril. La investigación arrojó que fueron ataques ordenados por Rodríguez Granthon desde el penal de Ezeiza con el fin de cobrarse una deuda que ascendía a 150 mil dólares que mantenía con él un familiar de las víctimas.

>>Leer más: Crimen de Trasante: confirmaron las condenas a prisión perpetua de cuatro acusados

Rial fue condenado además por el delito de encubrimiento por haber adquirido una moto Honda Twister de 250 centímetros cúbicos que había sido robada en noviembre de 2020 en Uruguay y Presidente Roca. A la moto le adulteraron el número de cuadro y motor. En julio de 2022 fue secuestrada por la policía durante un control de rutina cuando el acusado circulaba por Francia y 27 de Febrero sin espejos retrovisores ni casco.

Asimismo, fue acusado de haber usado un auto Volkswagen Gol Trend que había sido robado en agosto de 2022 y la tenencia de una pistola Bersa 9 milímetros sin numeración que fue secuestrada por efectivos de la ex Agencia de Investigación Criminal dentro de ese auto.

Tiros frente al carrito

El incidente más grave en el que asumió su participación ocurrió el 29 de mayo de ese año, a las 14.50, cuando varias personas comían o esperaban su turno frente a un carrito de Lamadrid y Balcarce. Dos motos tipo Tornado de color blanco llegaron hasta ese lugar y sus ocupantes abrieron fuego quince veces. Los disparos alcanzaron a Elías Maximiliano I., quien esperaba su turno en una mesa, y a Mauricio Ezequiel G., quien llegaba caminando a encontrarse con él.

>>Leer más: Otra vez sonaron tiros en el barrio Municipal y hay un joven muy grave

Los dos fueron heridos y trasladados por el dueño del local y su hijo a centros asitenciales. Elías estuvo una semana internado en Hospital Clemente Alvarez con una herida que le causó fracturas en la pantorrilla izquierda. Mauricio fue herido en ambas piernas y lo atendieron en Hospital Roque Sáenz Peña. El el lugar, las balas llegaron a una pollería lindera y a vehículos estacionados.

“Escuché los disparos y le dije a la gente que se encontraba en el local que se metiera en el baño”, contó un empleado del carrito, que vio la llegada de las dos motos desde calle Lamadrid con “todos hombres encapuchados”. Uno de los testigos alcanzó a identificar a Maurito, sin casco, entre los tiradores, como acompañante en una moto Tornado.

La víctima Mauricio G. consideró que el ataque estaba dirigido a él por un conflicto que había mantenido en un boliche de Capitán Bermúdez. Sufrió fracturas en una pierna y en la pelvis que le dejaron dificultades para caminar. Ya había sufrido amenazas por Facebook y de hecho el 20 de julio de ese año volvieron a atacarlo debajo de la escalera de su casa en la zona de Rouillón y Biedma. Lo hirieron esta vez en el abdomen, la cadera y la pierna izquierda y al día siguiente obtuvo el alta.

Noticias relacionadas
El financista Pablo Arcamone fue detenido el jueves 14 de agosto de 2025 en una oficina ubicada en Córdoba 1365.

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Varias de las víctimas de la balacera de Empalme Graneros fueron derivadas al Hospital Clemente Alvarez. 

Cinco jóvenes heridos en fuerte balacera frente a una cancha de fútbol en Empalme Graneros

Uno de los siete detenidos en los allanamientos.

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Nicolás Bouvier está preso en la cárcel de Coronda. Fue condenado por organizar desde allí un ataque extorsivo y una red de narcomenudeo. 

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario
Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado
OVACIÓN

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newells no pudo resolver en el clásico

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newell's no pudo resolver en el clásico

Policiales
Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo
Policiales

Condenaron a un sicario del narco "Peruano" Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla