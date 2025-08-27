La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Un informe de Orlando J. Ferreres y Asoc. muestra a la industria manufacturera y la agricultura en retroceso

La industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4% anual.

La economía registró una contracción del 1 % en julio con respecto a mayo y se confirman señales de estancamiento, según el último reporte del Índice General de Actividad (IGA) realizado por la consultora Orlando J. Ferreres y Asoc.

En tanto, la medición interanual se registró una variación de 3,6 %, y en el acumulado de siete meses el avance es de 6 %, detalla la consultora.

De esta forma, el nivel actual de actividad es apenas un 0,3 % superior al de diciembre del año pasado, lo que evidencia las dificultades que enfrenta la economía para lograr una expansión sostenida durante 2025.

El desempeño por sectores ha sido mixto, con algunos mostrando un notable dinamismo, mientras otros enfrentan importantes desafíos.

Entre los sectores de mayor crecimiento se destaca la Intermediación Financiera como el sector con mayor expansión, registrando una suba de 23,1 % en julio y un acumulado del 26,0 % en los primeros siete meses del año en la comparación interanual.

También minas y canteras, que mantuvo una expansión significativa, con un aumento del 10,9 % en julio y un 7,8 % acumulado, prolongando una racha de 53 meses consecutivos de crecimiento interanual.

Por su parte, la construcción, que había estado en una profunda contracción, mostró señales de recuperación con un avance del 4,9 % en julio y un 4,4 % acumulado.

El informe de la consultora Orlando J. Ferreres y Asoc. habla de otros sectores con crecimiento y se refiere al comercio al por mayor y menor creció un 3,0 % en julio y un 7,4 % en el acumulado anual. También a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que aumentaron un 2,7 % en julio y un 3,2 % acumulado.

En tanto, resalta que el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones registró un modesto crecimiento del 0,9 % en julio y un 1,8 % acumulado.

Respecto a los sectores en contracción menciona que la industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4 % anual. Esta caída se atribuye, en parte, a un rebote significativo en julio de 2024 que elevó la base de comparación, y a datos “inusualmente negativos” en la producción de aceites (-10,1 % interanual) y la automotriz (-16,5 % interanual).

No obstante, a pesar de una contracción mensual, la Industria Manufacturera (IPI-OJF) muestra una expansión acumulada del 2,9 % para el período enero-julio.

Por su parte, la agricultura y ganadería sufrió una baja del 0,5 % en julio y acumuló una contracción del 2,4 % en los primeros siete meses. Dentro del sector, la agricultura se contrajo un 2,1 %, y la ganadería tuvo una suba marginal del 0,2 % en julio.

El sector de electricidad, gas y agua volvió a cifras negativas con una baja del 1,9% anual en julio, acumulando una caída del 1,1 %. Esto fue impulsado por una disminución del 5,0 % en la generación eléctrica debido a la menor demanda residencial.

Otros sectores con bajas en julio fueron la administración pública y defensa (-0,7 %) y los servicios sociales y de salud (-0,9 %).el panorama futuro se presenta “más complejo”. El informe destaca un deterioro del contexto macroeconómico y el surgimiento de “grietas” a nivel político, lo que contribuye a un aumento generalizado de la incertidumbre.

Informe de Morgan Stanley

Por otra parte, un reciente informe de Morgan Stanley advierte que los inversores internacionales observan con incertidumbre la evolución de la economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei. El banco de inversión destaca que, pese a los avances iniciales en materia de reformas, el 2025 expuso tensiones cambiarias y riesgos de política monetaria.

“Los riesgos se están volviendo más evidentes para los inversores en acciones, ya que se necesitan altas tasas de interés para defenderla banda cambiaria autoimpuesta por el gobierno", sostiene Morgan Stanley. Y añade: “Esto, a su vez, genera dudas sobre el crecimiento de las ganancias de las empresas hacia 2025- 2027, especialmente en dólares estadounidenses, y está provocando un debate entre los inversores”.

Aún así, Morgan Stanley mantiene una recomendación de sobreponderar en acciones argentinas dentro de su cartera regional, con una exposición del 3 % (el país tiene 0 % en el índice regional de MSCI). Entre los papeles preferidos, Morgan Stanley resalta a: Vista (energía), Loma Negra (cemento), Grupo Financiero Galicia (banco).

No obstante, el estudio habla de una “ligera” recomendación de sobreponderar. Según Morgan Stanley, su sobreponderación en Argentina se basa en la expectativa de una reaceleración del proceso de reformas hacia 2026. Esperan una mayor liberalización de la política cambiaria. En tanto, la independencia del Banco Central y un tipo de cambio flotante los haría adoptar una postura más optimista, mientras que un manejo político adicional del tipo de cambio y de la economía sectorial podría llevarlos a adoptar una postura más pesimista.