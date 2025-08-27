La Capital | Economía | economía

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Un informe de Orlando J. Ferreres y Asoc. muestra a la industria manufacturera y la agricultura en retroceso

27 de agosto 2025 · 20:47hs
La industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio

La industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4% anual.

La economía registró una contracción del 1 % en julio con respecto a mayo y se confirman señales de estancamiento, según el último reporte del Índice General de Actividad (IGA) realizado por la consultora Orlando J. Ferreres y Asoc.

En tanto, la medición interanual se registró una variación de 3,6 %, y en el acumulado de siete meses el avance es de 6 %, detalla la consultora.

De esta forma, el nivel actual de actividad es apenas un 0,3 % superior al de diciembre del año pasado, lo que evidencia las dificultades que enfrenta la economía para lograr una expansión sostenida durante 2025.

El desempeño por sectores ha sido mixto, con algunos mostrando un notable dinamismo, mientras otros enfrentan importantes desafíos.

Entre los sectores de mayor crecimiento se destaca la Intermediación Financiera como el sector con mayor expansión, registrando una suba de 23,1 % en julio y un acumulado del 26,0 % en los primeros siete meses del año en la comparación interanual.

También minas y canteras, que mantuvo una expansión significativa, con un aumento del 10,9 % en julio y un 7,8 % acumulado, prolongando una racha de 53 meses consecutivos de crecimiento interanual.

Por su parte, la construcción, que había estado en una profunda contracción, mostró señales de recuperación con un avance del 4,9 % en julio y un 4,4 % acumulado.

El informe de la consultora Orlando J. Ferreres y Asoc. habla de otros sectores con crecimiento y se refiere al comercio al por mayor y menor creció un 3,0 % en julio y un 7,4 % en el acumulado anual. También a las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler que aumentaron un 2,7 % en julio y un 3,2 % acumulado.

En tanto, resalta que el sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones registró un modesto crecimiento del 0,9 % en julio y un 1,8 % acumulado.

Respecto a los sectores en contracción menciona que la industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4 % anual. Esta caída se atribuye, en parte, a un rebote significativo en julio de 2024 que elevó la base de comparación, y a datos “inusualmente negativos” en la producción de aceites (-10,1 % interanual) y la automotriz (-16,5 % interanual).

No obstante, a pesar de una contracción mensual, la Industria Manufacturera (IPI-OJF) muestra una expansión acumulada del 2,9 % para el período enero-julio.

Por su parte, la agricultura y ganadería sufrió una baja del 0,5 % en julio y acumuló una contracción del 2,4 % en los primeros siete meses. Dentro del sector, la agricultura se contrajo un 2,1 %, y la ganadería tuvo una suba marginal del 0,2 % en julio.

El sector de electricidad, gas y agua volvió a cifras negativas con una baja del 1,9% anual en julio, acumulando una caída del 1,1 %. Esto fue impulsado por una disminución del 5,0 % en la generación eléctrica debido a la menor demanda residencial.

Otros sectores con bajas en julio fueron la administración pública y defensa (-0,7 %) y los servicios sociales y de salud (-0,9 %).el panorama futuro se presenta “más complejo”. El informe destaca un deterioro del contexto macroeconómico y el surgimiento de “grietas” a nivel político, lo que contribuye a un aumento generalizado de la incertidumbre.

Informe de Morgan Stanley

Por otra parte, un reciente informe de Morgan Stanley advierte que los inversores internacionales observan con incertidumbre la evolución de la economía argentina bajo la presidencia de Javier Milei. El banco de inversión destaca que, pese a los avances iniciales en materia de reformas, el 2025 expuso tensiones cambiarias y riesgos de política monetaria.

Los riesgos se están volviendo más evidentes para los inversores en acciones, ya que se necesitan altas tasas de interés para defenderla banda cambiaria autoimpuesta por el gobierno", sostiene Morgan Stanley. Y añade: “Esto, a su vez, genera dudas sobre el crecimiento de las ganancias de las empresas hacia 2025- 2027, especialmente en dólares estadounidenses, y está provocando un debate entre los inversores”.

Aún así, Morgan Stanley mantiene una recomendación de sobreponderar en acciones argentinas dentro de su cartera regional, con una exposición del 3 % (el país tiene 0 % en el índice regional de MSCI). Entre los papeles preferidos, Morgan Stanley resalta a: Vista (energía), Loma Negra (cemento), Grupo Financiero Galicia (banco).

No obstante, el estudio habla de una “ligera” recomendación de sobreponderar. Según Morgan Stanley, su sobreponderación en Argentina se basa en la expectativa de una reaceleración del proceso de reformas hacia 2026. Esperan una mayor liberalización de la política cambiaria. En tanto, la independencia del Banco Central y un tipo de cambio flotante los haría adoptar una postura más optimista, mientras que un manejo político adicional del tipo de cambio y de la economía sectorial podría llevarlos a adoptar una postura más pesimista.

Noticias relacionadas
Ingresos brutos. Cocir celebró la decisión del gobierno de la provincia.

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

rosario es la capital del maiz: comenzo el 4° congreso internacional con foco en desarrollo y sustentabilidad

Rosario es la capital del maíz: comenzó el 4° congreso internacional con foco en desarrollo y sustentabilidad

capacitacion para emprendedores en la era de la inteligencia artificial

Capacitación para emprendedores en la era de la inteligencia artificial

el dolar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Lo último

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

La economía se enfría: cayó el 1 % en julio y muestra señales de estancamiento

Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Fin a las reelecciones indefinidas de legisladores desde 2027 y a la mayoría automática en Diputados. Restringen fueros parlamentarios
Reforma constitucional: aprobaron cambios históricos en el Poder Legislativo de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución
Información General

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿La verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Apedrearon la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Ovación
La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Policiales
Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia
Policiales

Cayó Dibu Gómez, uno de los diez delincuentes más buscados por la provincia

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Granadero Baigorria: perpetua por matar a un anciano para robarle

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Encuentran ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U
Ovación

Violencia en Independiente: un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos
Información General

Murió un joven torero tras ser embestido por un animal de casi 700 kilos

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos
Política

Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales
La Región

UNR: novedosa técnica para la conservación de cadáveres de animales

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas
La Ciudad

Literatura erótica, el nexo entre Congreso de la Lengua de Rosario y las coimas

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados, exentos del pago se ingresos brutos

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle un récord a Messi?

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe