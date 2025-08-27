La Capital | Información General | mamá

Detuvieron a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar una red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa

27 de agosto 2025 · 16:29hs
  Elizabeth Rodrigo junto a su hija

  Elizabeth Rodrigo junto a su hija, la vedette Ayelén Paleo.

La madre de la actriz Ayelén Paleo, Elizabeth Rodrigo, fue detenida este miércoles acusada de integrar una presunta red de trata de mujeres mayores de 18 años que operaba en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa, mientras que se rescataron a 12 víctimas.

Fuentes policiales informaronque la denuncia se radicó en noviembre de 2024 cuando una mujer señaló que fue captada mediante el ofrecimiento de un empleo de limpieza y los investigadores constataron que la organización posee nexos en las ciudades de Bahía Blanca, Rosario y Santa Rosa.

La noticia sacudió al espectáculo local porque involucra a la madre de Ayelén Paleo, conocida por su participación en revistas teatrales y programas de televisión de la última década. La vedette había alcanzado popularidad en el mundo mediático por sus apariciones en la farándula y su perfil como bailarina. Ahora, su nombre vuelve a la agenda pública, pero debido a que su mamá habría manejado la logística de la red de prostitución y habría sido la encargada de fotografiar a las víctimas para armar los books eróticos que luego se publicaban en portales de adultos.

La detención de Rodrigo se produjo en el marco de un operativo de gran escala en varias provincias, donde también cayó la líder de la organización, Noelia Elizabeth Ávalos.

ay

Operativo simultáneo en La Plata y otros puntos del país

El despliegue incluyó quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires. Participaron fuerzas federales y policías locales, con un procedimiento coordinado que permitió atrapar a cuatro integrantes de la organización.

ayelen
Elizabeth Rodrigo, la madre de la vedette Ayelén Paleo, resultó detenida en el marco del mega operativo que desbarató una red de prostitución.

Elizabeth Rodrigo, la madre de la vedette Ayelén Paleo, resultó detenida en el marco del mega operativo que desbarató una red de prostitución.

Los investigadores señalaron que el grupo funcionaba con un esquema aceitado: un “call center” manejaba los turnos, los teléfonos cambiaban cada diez días para esquivar a la Justicia y las víctimas eran rotadas entre departamentos alquilados en distintas ciudades. La estructura incluso contaba con cuentas de Mercado Pago, donde movían millones de pesos cada mes.

ay

Durante los allanamientos se incautaron computadoras, celulares, discos externos, cámaras fotográficas, anotaciones, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20 mil dólares en efectivo. Los registros financieros arrojaron un dato contundente: la red generaba ingresos mensuales superiores a los 12 millones de pesos.

Red de prostitución: liberaron a doce mujeres

Durante el operativo, doce mujeres de entre 22 y 45 años fueron rescatadas. La investigación reconstruyó que la captación se hacía bajo falsas promesas de empleo doméstico. Una vez dentro de la red, las víctimas eran obligadas a prostituirse, entregar el 90% de sus ganancias y pagar hasta 90 mil pesos por los books fotográficos.

aye
La vedette Ayelén Paleo, cuya madre fue detenida por integrar una red de prostitución.

La vedette Ayelén Paleo, cuya madre fue detenida por integrar una red de prostitución.

Las mujeres eran constantemente amenazadas en caso de retrasarse con los pagos. Ahora quedaron bajo resguardo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata, mientras la causa avanza en los tribunales de La Plata.

Aunque las detenciones marcan un golpe fuerte a la organización, los investigadores no descartan que haya más involucrados.

Cómo operaba la red de trata

Los miembros de la banda delictiva les entregaban a las “trabajadoras” un celular cuyo abonado telefónico se modificaba cada diez días con el objetivo de evitar que sean localizadas por las autoridades.

A su vez, las damnificadas eran forzadas a comprar un book de fotos que percibía un valor de 90 mil pesos y el material era difundido en páginas web de ofrecimiento sexual tales como Platynum y Skokka, publicaciones controladas por los delincuentes, quienes receptaban mensajes para pactar citas con las “empleadas”.

“La organización moviliza a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las locaciones investigadas y ante el atraso de pago, las coacciona mediante amenazas de muerte”, agrega el parte policial, y sostiene que las mujeres realizaban pagos a dos cuentas de Mercado Libre y los montos rondan $5.629.280 y $6.998.556,97 mensuales.

En este contexto, se efectuaron al menos 15 allanamientos a través de exhortos de manera simultánea y en conjunto con Policía de La Pampa, Policía de la Santa Fe y Policía de la Ciudad.

La aprehensión de Elizabeth Rodrigo, progenitora de la mediática, se produjo en la una vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía confiscó dos cámaras fotográficas, cuatro cuadernos con anotaciones, lencería erótica, ocho dispositivos, un disco externo, dos notebooks y distintos documentos.

Una mujer de 37 años (con domicilio en Córdoba capital) fue salvada en La Pampa, al tiempo que se concretó la detención de un hombre de 62 años, identificado como Carlos Alberto Molina, quien cumplía la función de “socio” y se incautaron tres celulares, preservativos, geles íntimos, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde las damnificadas ejercían la prostitución.

Por otra parte, otras seis mujeres de 22, 24, 28, 33, 34 y 45 años fueron rescatadas en Santa Fe y se incautaron seis teléfonos, entre otros elementos de relevancia para la investigación.

En la provincia de Buenos Aires, se formuló una imputación contra una mujer de 40 años (Claudia Noemí Aroca), se logró la aprehensión de otra sospechosa de 29 años (Noelia Macarena Lacuadra), que desempeñaba el rol de “desarrolladora web”, mientras que otra acusada de 42 años fue detenida (Noelia Elizabeth Ávalos) y hubo otros cinco rescates de afectadas (cuatro argentinas y otra paraguaya).

Además, los uniformados secuestraron tres libretas con anotaciones varias, U$S468 en efectivo, una CPU Commodore, 11 Celulares, cuatro tarjetas SIM sin activar de Personal, una notebook, más geles íntimos, profilácticos y ropa interior.

Noticias relacionadas
descubren en una casa de mar del plata un cuadro robado por el nazismo

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Diego Spagnuolo fue echado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)﻿ tras la filtración de audios sobre presuntos retornos en la compra de medicamentos.

Presuntas coimas en Discapacidad: lo que se sabe de la causa por los audios de Diego Spagnuolo

Anses otorga pensiones a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad 

Pensiones no contributivas de Anses: los requisitos para cobrarlas en septiembre

El Travel Sale llega con descuentos en viajes y promociones turísticas de hasta el 50% off.

Travel Sale 2025: qué tener en cuenta para aprovechar ofertas, cuotas y beneficios en viajes

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario
Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado
OVACIÓN

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newells no pudo resolver en el clásico

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newell's no pudo resolver en el clásico

Policiales
Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo
Policiales

Condenaron a un sicario del narco "Peruano" Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla
La Ciudad

Denuncian que ingresaron a la casa de una jueza federal de Rosario para intimidarla