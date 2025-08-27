La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

El equipo canalla, que se impuso por 1 a 0 con gol del delantero Thiago Ponce, llegó al segundo lugar en las posiciones. Lo que viene, el clásico

Los chicos de Central sumaron tres puntos clave. Esta vez ganaron en condición de visitante.

Volvió a ganar . El equipo de reserva de Rosario Central hilvanó la tercera victoria consecutiva en este torneo. En esta ocasión, derrotó a Sarmiento en Junín por la mínima: 1 a 0. El único tanto del cotejo fue obra del centrodelantero Thiago Ponce .

Con el nuevo triunfo, el equipo que dirige Mario Pobersnik alcanzó los 15 puntos sobre 21 posibles. Y se mantiene en el segundo lugar del grupo B, un punto por detrás de Atlético Tucumán , que aún debe completar su partido de esta jornada.

En cuanto al juego disputado este miércoles por la tarde en el polideportivo de Sarmiento, después de un primer cuarto de hora parejo, los auriazules empezaron a superar a su rival. Manejaron la pelota y merodearon frecuentemente el área de los de Junín. Y si bien les costó generar situaciones claras, contaron con un par de posibilidades, pero las dilapidaron.

Sarmiento lo buscó a su manera

En cambio, aunque tuvo la pelota menos tiempo que su rival, Sarmiento también consiguió un par de chances concretas para abrir el marcador. Y más allá del desequilibrio que aportó en sus participaciones el hábil juvenil colombiano John Rentería, el local tampoco concretó.

Reservaa Para Central fue una buena tarde en Junín, donde logró su tercer triunfo consecutivo.

En el complemento, a los 15 minutos y tras una buena jugada de Cristian Bonesso ingresando al área por izquierda, Thiago Ponce encontró una pelota dentro del área y la cambió por gol.

En ventaja, los auriazules se defendieron desde la posesión, y mantuvieron a Sarmiento lejos del arco de Damián Fernández. Pero, en los últimos minutos, el local se adelantó en el terreno y por medio de pelotazos buscó el empate. Aunque lo hizo con más entusiasmo que ideas y no logró el objetivo.

El equipo canalla

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Santiago Burgos, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni (90' Felipe Carnicero); Tomás Salteño (61' Paulo Bustos), Samuel Beltrán, Mateo Serra (ET Lucas Ramos) y Facundo Piozzi (69' Joaquín Espina); Thiago Ponce y Cristian Bonesso (61' Ciro Armoa).

Los que se quedaron en el banco, sin chances de ingresar, fueron: Leonardo Sosa, Joaquín Yapura, Maximiliano Gutiérrez y Luka Rosciano.