La Capital | Ovación | Central

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

El equipo canalla, que se impuso por 1 a 0 con gol del delantero Thiago Ponce, llegó al segundo lugar en las posiciones. Lo que viene, el clásico

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

27 de agosto 2025 · 17:34hs
Los chicos de Central sumaron tres puntos clave. Esta vez ganaron en condición de visitante.

Los chicos de Central sumaron tres puntos clave. Esta vez ganaron en condición de visitante.

Volvió a ganar. El equipo de reserva de Rosario Central hilvanó la tercera victoria consecutiva en este torneo. En esta ocasión, derrotó a Sarmiento en Junín por la mínima: 1 a 0. El único tanto del cotejo fue obra del centrodelantero Thiago Ponce.

Con el nuevo triunfo, el equipo que dirige Mario Pobersnik alcanzó los 15 puntos sobre 21 posibles. Y se mantiene en el segundo lugar del grupo B, un punto por detrás de Atlético Tucumán, que aún debe completar su partido de esta jornada.

En cuanto al juego disputado este miércoles por la tarde en el polideportivo de Sarmiento, después de un primer cuarto de hora parejo, los auriazules empezaron a superar a su rival. Manejaron la pelota y merodearon frecuentemente el área de los de Junín. Y si bien les costó generar situaciones claras, contaron con un par de posibilidades, pero las dilapidaron.

>>Leer más: Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Sarmiento lo buscó a su manera

En cambio, aunque tuvo la pelota menos tiempo que su rival, Sarmiento también consiguió un par de chances concretas para abrir el marcador. Y más allá del desequilibrio que aportó en sus participaciones el hábil juvenil colombiano John Rentería, el local tampoco concretó.

Reservaa
Para Central fue una buena tarde en Junín, donde logró su tercer triunfo consecutivo.

Para Central fue una buena tarde en Junín, donde logró su tercer triunfo consecutivo.

En el complemento, a los 15 minutos y tras una buena jugada de Cristian Bonesso ingresando al área por izquierda, Thiago Ponce encontró una pelota dentro del área y la cambió por gol.

>>Leer más: Di María confesó a qué megaestrella del fútbol mundial le hubiese gustado tener al lado en el clásico

En ventaja, los auriazules se defendieron desde la posesión, y mantuvieron a Sarmiento lejos del arco de Damián Fernández. Pero, en los últimos minutos, el local se adelantó en el terreno y por medio de pelotazos buscó el empate. Aunque lo hizo con más entusiasmo que ideas y no logró el objetivo.

El equipo canalla

La reserva de Central formó con: Damián Fernández; Santiago Burgos, Tomás Muia, Luca Raffin y Lorenzo Moscoloni (90' Felipe Carnicero); Tomás Salteño (61' Paulo Bustos), Samuel Beltrán, Mateo Serra (ET Lucas Ramos) y Facundo Piozzi (69' Joaquín Espina); Thiago Ponce y Cristian Bonesso (61' Ciro Armoa).

Los que se quedaron en el banco, sin chances de ingresar, fueron: Leonardo Sosa, Joaquín Yapura, Maximiliano Gutiérrez y Luka Rosciano.

Noticias relacionadas
Hace un par de semanas miles de hinchas de Central se trasladaron a Tucumán, en la visita del Canalla a Atlético.

Malas noticias para Central: los hinchas no podrán viajar al partido contra Sarmiento

Ariel Holan piensa el equipo que jugará en Junín. El DT de Central tiene todo para repetir los once.

Central: los nombres que tiene en mente Holan para visitar a Sarmiento en Junín

Los hinchas de Central esperan la resolución para poder viajar a Junín. 

Sarmiento dice que no subirá el precio de la entrada en caso de recibir hinchas de Central

Salcedo no estaba en los planes del Ogro para Newells, pero jugó ante Defensa y Justicia e ingresó en el clásico con Central.

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Lo último

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Reforma constitucional: Peralta se descompuso y dejó la sesión, pero envió su apoyo a los dictámenes de Unidos

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Martín Menem defendió al chofer involucrado en el accidente de la diputada rosarina Rocío Bonacci

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario
Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario
Información General

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas
POLICIALES

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa? Advierten por fuertes tormentas en Rosario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Ovación
Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado
OVACIÓN

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La insólita queja de un tenista en el Abierto de Estados Unidos: dijo que hay olor a marihuana

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newells no pudo resolver en el clásico

La intensidad de Alejo Veliz, un dolor de cabeza que Newell's no pudo resolver en el clásico

Policiales
Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo
Policiales

Condenaron a un sicario del narco "Peruano" Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

Prisión preventiva para el financista Arcamone: qué delitos le atribuyen y cómo armó las estafas

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo
Información General

Descubren en una casa de Mar del Plata un cuadro robado por el nazismo

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa
La Ciudad

Conflicto con IA: un demandante citó fallos inexistentes en una causa

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario
LA CIUDAD

Matías Merlo juró como titular de la Fiscalía Regional de Rosario

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue
Salud

Las estrategias en Rosario y Santa Fe para evitar un brote temprano de dengue