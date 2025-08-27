La Capital | Independiente

Batalla campal en Independiente: un video prueba que un dirigente chileno almorzó con barras de la U

Independiente presentó un video en la Conmebol donde se ve a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras. Denuncian que la violencia fue premeditada

27 de agosto 2025 · 20:40hs
La batalla campal que se dio en el partido entre Independiente y la U de Chile.

La batalla campal que se dio en el partido entre Independiente y la U de Chile.

Daniel Schapira, director de Azul Azul, la gerenciadora que maneja la Universidad de Chile, tuvo un almuerzo con barras trasandinos en el barrio porteño de Puerto Madero el miércoles pasado al mediodía, en la antesala del encuentro ante Independiente, donde hubo una batalla campal.

Este miércoles la dirigencia de Independiente presentó su descargo ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre los lamentables sucesos de violencia que se dieron en el estadio Libertadores de América la semana pasada en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

El club de Avellaneda presentó un informe que consta de 40 fojas, 12 anexos y documentación tanto en links como material audiovisual que, según la óptica de la dirigencia encabezada por Néstor Grindetti, revela la inocencia de Independiente en la lamentable noche de miércoles pasado ante el equipo chileno.

Independiente denunció el almuerzo con barras chilenos

Sin embargo, lo que más impactó dentro de la documentación acercada fue el video que se filtró donde se ve al director de la gerenciadora Azul Azul que maneja la Universidad de Chile, Daniel Schapira, almorzando en Puerto Madero con una veintena de barras del equipo trasandino en la previa del encuentro ante Independiente.

El video que presentó Independiente a Conmebol que muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras del club.

El video que presentó Independiente a Conmebol que muestra a un dirigente de la U de Chile almorzando con los barras del club.

Desde Independiente entienden que esto es una prueba contundente para comprobar el lazo entre la dirigencia chilena y su barra, además de que con esto se alegó en el informe una “premeditación” de los actos vandálicos en el estadio Libertadores de América.

La cancha de Independiente fue clausurada para recibir hinchas por la justicia

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios

El presidente de Chile, Gabriel Boric, apuntó contra la organización del partido entre Independiente y la U de Chile. 

Disturbios en Independiente: el presidente de Chile habló de "linchamiento" de hinchas de su país

Hinchas de U de Chile e Independiente protagonizaron graves incidentes en Avellaneda.

Disturbios en Independiente: desmienten que haya víctimas fatales

Violencia en Avellaneda. Barras de Independiente se trenzaron con hinchas chilenos y generaron un caos repudiable.

Incidentes: 10 heridos y más de 90 detenidos en Independiente-U. de Chile

