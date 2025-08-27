La Capital | Economía | corredores inmobiliarios

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario informó la novedad, un tema muy esperando por los profesionales matriculados

27 de agosto 2025 · 19:29hs
Ingresos brutos. Cocir celebró la decisión del gobierno de la provincia.

Ingresos brutos. Cocir celebró la decisión del gobierno de la provincia.

Los profesionales matriculados inmobiliarios quedaron exentos del pago de Ingresos brutos en la provincia de Santa Fe.

El Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario informó la novedad, un tema muy esperando por los actores involucrados en la actividad.

“Esto significa que la provincia nos reconoce como auténticos profesionales que somos y obtenemos igualdad de jerarquía que el resto de los profesionales”, destacó la presidenta de Cocir, Gabriela Ortiz de Urbina.

La referente de las inmobiliarias rosarina recordó que se venía “venia trabajando junto al Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe desde hace mucho tiempo para conseguir esto”.

“Más allá del beneficio económico, este logro es el mayor reconocimiento por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe a nuestro trabajo profesional”, finalizó.

>> Leer más: Capacitación para emprendedores en la era de la inteligencia artificial

El debate de la reforma en Santa Fe

Por otra parte, en el marco del proceso de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, la Convención Reformadora todos los colegios y consejos profesionales de Santa Fe expresaron que la Reforma de la Constitución es una oportunidad para “reconstruir la confianza institucional en un momento en el que la ciudadanía reclama más transparencia, más ética y más control”. En relación al pedido de que los colegios tengan relevancia constitucional en esta histórica Reforma, la vicepresidenta del Colegio de Abogados, Dra. Valeria Laura Argüello, puso como ejemplo a la Carta Magna entrerriana que “reconoce y garantiza la plena vigencia de los Colegios y Consejos Profesionales, les confiere al gobierno la matrícula, la defensa y promoción de los intereses específicos, la facultad de dictar sus normas éticas e implementar métodos de resolución de conflictos de instancia voluntaria.

Noticias relacionadas
el dolar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: que paso con el blue en rosario

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Vassalli. La audiencia se llevó a cabo en la sede local del ministerio de Trabajo de Santa Fe.

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

La industria del biocombustibles busca que el precio del biodiesel se fije de acuerdo a la res. 963/23.

Cámaras del biodiesel alertan que llevan 14 meses vendiendo a pérdida y reclaman actualización de precios

Maíz. El evento se desarrollará el 27 y 28 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, con entrada libre y gratuita.

Cartelera económica: Rosario será sede del congreso internacional del maíz

Ver comentarios

Las más leídas

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Lo último

Falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela

Falleció a los 79 años el actor español Eusebio Poncela

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe

Rosario es la capital del maíz: comenzó el 4° congreso internacional con foco en desarrollo y sustentabilidad

Rosario es la capital del maíz: comenzó el 4° congreso internacional con foco en desarrollo y sustentabilidad

Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario

Elizabeth Rodrigo está acusada de organizar la logística y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa
Detienen a la mamá de la vedette Ayelén Paleo por liderar red de prostitución con nexos en Rosario
Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Por Martín Stoianovich

Policiales

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial dio un giro abrupto sobre el cierre: qué pasó con el blue en Rosario

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto
Política

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: Todo lo que dice Spagnuolo es mentira
Política

Milei rompió el silencio sobre la coimas en Discapacidad: "Todo lo que dice Spagnuolo es mentira"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

José y Rocío Bonacci sufrieron un despiste en la ruta y se salvaron de milagro

Un jugador se va de Newells y abre la puerta para la llegada de un delantero

Un jugador se va de Newell's y abre la puerta para la llegada de un delantero

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

¿Llega la verdadera Santa Rosa?: advierten por fuertes tormentas en Rosario

Otro jugador extranjero de Newells podría dejar el plantel en las próximas horas

Otro jugador extranjero de Newell's podría dejar el plantel en las próximas horas

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Le tiraron piedrazos a la caravana de Milei en Lomas de Zamora y Espert huyó en moto

Ovación
La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

Por Hernán Cabrera
Ovación

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newells podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La otra sede donde Newell's podría jugar con Belgrano por los cuartos de la Copa Argentina

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

La reserva de Central le ganó a Sarmiento en Junín y ya acumula varios triunfos consecutivos

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Se formó en Central y está en la Premier: sonó en varios equipos, pero su club no lo vendió y lo tiene colgado

Policiales
Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular
Policiales

Granadero Baigorria: perpetua para un hombre que mató a un anciano para robarle un TV y un celular

Condenaron a un sicario del narco Peruano Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

Condenaron a un sicario del narco "Peruano" Rodríguez Granthon que organizaba ataques por encargo

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

La Policía Federal encontró ocho kilos de marihuana en un camión de una empresa de transporte

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

Balacera en Empalme Graneros: alertan por una bronca entre bandas en medio de un espacio público

La Ciudad
Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Por Miguel Pisano
Ciudad

Presentan un libro que recorre la vida de Gary Vila Ortiz

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Literatura erótica: un inesperado nexo une el Congreso de la Lengua de Rosario con el escándalo de coimas

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Travel Sale 2025: consejos para que un viaje no se transforme en pesadilla

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Precio de la nafta: advierten que aumentó casi 20% en un año

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe
Economía

Corredores inmobiliarios matriculados quedan exentos del pago se ingresos brutos en Santa Fe

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

La Isla de los Inventos tendrá una biblioteca para adolescentes y adultos

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad
LA CIUDAD

Santa Fe digitaliza completamente el certificado del Registro de la Propiedad

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle el récord a la foto más likeada a Messi?
Zoom

¿Puede el compromiso de Taylor Swift quitarle el récord a la foto más likeada a Messi?

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada
Policiales

Pasaje Piamonte, epicentro narco en zona sur: 5 allanamientos, 7 detenidos y cocaína incautada

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal
La Ciudad

Santa Fe crea un nuevo sistema de control de licencias médicas para reducir el ausentismo estatal

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario
La Ciudad

De vuelta en Rosario, el embajador de Japón donó equipamiento al Centenario

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial
La Ciudad

Autorizan demoler la casona de calle Corrientes junto al ex-Cine Imperial

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la miniprimavera
La Ciudad

El tiempo en Rosario: a pleno sol, este miércoles sigue la "miniprimavera"

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Otra condena a Tío Lucas, ahora por extorsionar desde la cárcel de Coronda

Las claves del repunte turístico de Rosario: Se normalizó la ciudad

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Las claves del repunte turístico de Rosario: "Se normalizó la ciudad"

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario
Policiales

Explotación sexual infantil en internet: allanan tres domicilios en Rosario

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial frenó su racha alcista: cómo cerró el blue en Rosario

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados
Política

En medio del escándalo, Guillermo Francos va este miércoles a Diputados

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios
Economía

Vassalli: se agrava el conflicto por la falta de pago de salarios

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe
Política

Reforma constitucional: el catolicismo dejará de ser la religión oficial de Santa Fe

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios
La Ciudad

Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer beneficios

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer
POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de quemar con ácido a una mujer

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario
La Ciudad

Paro de controladores aéreos: cómo afecta la operación en Rosario

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva
Política

Reforma constitucional: la Convención pone en marcha la fase decisiva