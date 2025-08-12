La Capital | Zoom | Los Palmeras

Los Palmeras hablaron sobre la salida de Cacho Deicas: "Nos arruinó a todos"

Antes de un show en Zárate, Marcos Camino hizo fuertes declaraciones que descartaron una reunión de la formación completa

12 de agosto 2025 · 14:39hs
Cacho Deicas y Marcos Camino compartieron casi cincuenta años en Los Palmeras antes de la salida del cantante en junio pasado



Los Palmeras tocaron por primera vez sin Rubén “Cacho” Deicas en la voz principal. Antes del show, que tuvo lugar el sábado pasado en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad Zárate, Marcos Camino, el otro gran referente la banda, echó por tierra un posible regreso a la formación completa.

“Él no está en condiciones mentales de decidir. Nos arruinó a todos. La gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés”, aseguró el miembro fundador de la agrupación.

“Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades. No me gustaría que vuelva, porque me lastimó el alma. Cacho me ensució en todos lados. Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal”, agregó Camino, contundente.

>> Leer más: Los Palmeras: Marcos Camino insiste en que "no echó" a Cacho Deicas y habló de su salud

El camino de la salida de Cacho Deicas

Vale recordar que la discordia comenzó en enero pasado cuando Cacho sufrió un ACV. Ese evento desencadenó una serie de episodios que involucraron reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, conflictos familiares y acusaciones legales. Lo que parecía un simple paréntesis terminó con la salida definitiva de Deicas de Los Palmeras después de casi cincuenta años en la banda.

El cantante alegó que desde la producción del grupo le hicieron llegar una serie de condiciones para reincorporarse, las cuales, según él, “iban en contra del proceso de recuperación”. Luego, la banda sacó un comunicado desmintiendo las declaraciones de Deicas.

>> Leer más: Cacho Deicas volvió a los escenarios tras su salida de Los Palmeras

Formalizada la disolución del vínculo laboral entre Cacho y Los Palmeras, el grupo incorporó a Pablo López, excantante de Grupo Cali, como nuevo vocalista principal.

Por su parte, Cacho Deicas volvió a los escenarios hace algunas semanas, como invitado de Los Iracundos en un show en Santa Fe.

