Las mejores imágenes de una nueva jornada de los Juegos Suramericanos

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La Capital | La Ciudad
18 de septiembre 2026 · 10:34hs

FOTOS: Héctor Río / Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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