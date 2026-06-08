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El gesto de la esposa del Indio Solari que emocionó a los fanáticos durante el velatorio

Virginia "Viru" Mones Ruiz consoló a una joven que lloraba frente al féretro del artista y protagonizó uno de los momentos más impactantes de la despedida

8 de junio 2026 · 12:24hs
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Viru

Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática durante el velatorio

La despedida de Carlos "Indio" Solari dejó escenas de profundo dolor y emoción entre los miles de seguidores que participaron del velatorio realizado en el Polideportivo José María Gatica, en Avellaneda. Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó en las redes sociales tuvo como protagonista a Virginia "Viru" Mones Ruiz, esposa y compañera de vida del músico.

Un video que comenzó a circular entre los fanáticos mostró el instante en que Viru se acercó a una joven que no podía contener el llanto tras pasar frente al féretro del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lejos de mantenerse al margen de la multitud, Mones Ruiz cruzó las vallas de contención y se acercó a la joven para acompañarla en medio de la conmoción. El video muestra cómo la tomó del rostro con ambas manos, intentó tranquilizarla y le habló con afecto mientras la fanática buscaba consuelo entre lágrimas.

"Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras", le dijo. La escena continuó con un abrazo y una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales: “Yo le doy un beso al Indio de tu parte".

El intercambio ocurrió ante decenas de personas que presenciaron la situación y que destacaron la actitud de la esposa del músico en un momento especialmente doloroso para familiares y seguidores.

Tras el gesto, varios asistentes se acercaron para expresarle su afecto y reconocimiento. "Viru, fuiste la mejor compañera que tuvo en toda su vida”, le dijo uno de los presentes, a lo que ella agradeció amablemente.

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>> Leer más: Terminó el velorio del Indio Solari: más de un millón de personas pasaron por Avellaneda

Al finalizar la ceremonia, la familia de Solari difundió un mensaje de agradecimiento para quienes participaron de la despedida: "Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord".

El texto también recuperó una frase que el músico solía repetir: "Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida".

Quién es Viru, la esposa del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz, conocida popularmente como Viru, mantuvo durante décadas un perfil bajo pese a la enorme popularidad que alcanzó el músico.

La historia de la pareja comenzó a principios de la década de 1980, cuando Solari daba sus primeros pasos junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Se casaron en 1988 y en el año 2000 nació su único hijo, Bruno Solari. Tanto Viru como el resto de la familia eligieron siempre preservar su intimidad y mantenerse alejados de la exposición mediática.

A lo largo de los años, la esposa del cantante compartió ocasionalmente mensajes de apoyo y admiración hacia el artista, aunque siempre conservó un perfil reservado.

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