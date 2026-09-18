De la calle al Teatro El Círculo: la agrupación Mielina presenta "Clásicos de la Música Clásica" El grupo rosarino, conocido por realizar performances sorpresivas en espacios públicos, dará un show gratuito en el Foyer del teatro 18 de septiembre 2026 · 11:40hs

La agrupación rosarina Mileina dará un concierto gratuito este sábado 19 al mediodía en el Foyer del Teatro El Círculo

Mielina, la agrupación integrada por músicos del Ensamble Municipal de Vientos y de la Orquesta Sinfónica de Rosario, llega al Foyer del Teatro El Círculo (Laprida 1223) bajo la dirección de Agustín Tamagno para brindar un concierto que recorrerá clásicos de la música clásica. El evento será este sábado 19 de septiembre, a las 12 del mediodía, con entrada libre y gratuita.

La jornada forma parte de una de las etapas planificadas para este año dentro del proyecto ideado por Elsa Raimondi, el cual busca desde 2023 ofrecer espectáculos de calidad de forma espontánea en el entramado urbano (el formato denominado flashmob). La propuesta lleva la música académica a las calles y galerías de Rosario para sorprender a los transeúntes, quienes disfrutan de manera gratuita de un show de excelencia, muchas veces poco accesible para el público general.

De la calle al Teatro El Círculo Con la premisa de resaltar que "Rosario también son sus artistas", la agrupación ha logrado crecer en cantidad de integrantes, en la variedad de su repertorio y en el despliegue de sus presentaciones. Dejó atrás sus inicios en 2023 con quintetos de cuerdas o de metales para dar lugar, actualmente, a una formación de 22 músicos, bajo la dirección de Agustín Tamagno y la producción y planificación artística a cargo de Jonatan Bravo.

En esta ocasión, la agrupación da tregua a la urbanidad para presentarse en un formato de concierto tradicional, pero manteniendo el acceso libre y gratuito para toda la comunidad. Ofrecerán un repertorio cuidadosamente seleccionado para la ocasión, el cual incluirá obras de Bach, Vivaldi, Mozart, Bizet, Brahms, Strauss, Offenbach, y Tchaikovsky.