"Tarragó Ros, el Rey del Chamamé": el nuevo libro que prepara Gonzalo Pereyra

Una investigación que recorre la vida, la obra y el legado del “Rey del Chamamé”, con testimonios inéditos y documentos de su historia, para reconstruir la huella que dejó en el chamamé y, especialmente, en Rosario

El periodista y escritor villagalvense Gonzalo Pereyra anunció hoy, en el Día del Chamamé , que está escribiendo su cuarto libro . Es un trabajo que cuenta con entrevistas a Antonio Tarragó Ros , “Monchito” Merlo, Nélida Argentina Zenón, entre otros. También dieron su testimonio ex músicos de Tarragó, como Oscar Ríos, Julio Gutiérrez y Miguel Salazar Fernández.

El proyecto surge de varios años de investigación, entrevistas y recopilación de testimonios, documentos y fotografías. “Con mis libros intento aportar a que se siga hablando del chamamé en Rosario, que tiene una historia muy rica. La ciudad fue un gran epicentro y, en la actualidad, es un género que sigue teniendo vigencia”, mencionó Pereyra.

Al mismo tiempo, aseguró que el libro será presentado antes de fin de año y el circuito de venta será “de boca en boca”, ya que es un autor independiente.

Con este nuevo trabajo, el autor busca realizar un aporte a la memoria y difusión de la música del Litoral, recuperando historias, protagonistas y testimonios que permitan comprender la dimensión que tuvo Tarragó Ros en la construcción y popularización del chamamé. Sobre todo, busca relacionarlo con Rosario, que es la ciudad donde vivió 31 años de sus 54 años de vida.

Como parte de esta investigación, en julio de 2022 Pereyra viajó a Curuzú Cuatiá, Corrientes, ciudad estrechamente vinculada con la historia de Tarragó Ros, donde realizó entrevistas, recorrió lugares relacionados con su vida y reunió material para la futura publicación. También recorrió Victoria y el Museo del Acordeón Anconetani, en Capital Federal.

Además de ser Licenciado en Periodismo, el autor es Diplomado en Chamamé (UNNE) y Diplomado Avanzado en Historia de las Malvinas (UNR). Administra la página de Facebook Tarragó Ros - 100 años y fue conductor radial. “Tarragó Ros, el Rey del Chamamé” será el cuarto libro de Gonzalo Pereyra, quien anteriormente publicó tres obras vinculadas a la cultura, la comunicación y la historia del chamamé: “Siguiendo el camino, historias de la Vecinal Alto Verde” (2019), “El Cañonazo” (2021) y “FM Chamamé” (2025). En ese sentido viene desarrollando entrevistas que publica en su canal de Youtube a las principales figuras del género.