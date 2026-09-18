Painkiller en Rosario: una noche de stand up, rock y heavy metal

Rosario recibe a “PAINKILLER”, una propuesta que combina stand up, música en vivo y el espíritu de un recital de rock y heavy metal. Bajo el lema “Reírnos de lo que escuchamos”, el espectáculo propone una noche de humor y rock.
Aye Tossi, Roque Russo y Sergio Ramadán se presentan este sábado 19 de septiembre, a las 21, en Argento Bar
Rosario recibe a “PAINKILLER”, una propuesta que combina stand up, música en vivo y el espíritu de un recital de rock y heavy metal. Bajo el lema “Reírnos de lo que escuchamos”, el espectáculo propone una noche de humor y rock.
La cita será este sábado 19 de septiembre, a las 21, en Argento Bar (Urquiza 1299), con la participación y colaboración de Nakama Stand Up Rosario.
El show está encabezado por Aye Tossi, Roque Russo y Sergio Ramadán, quienes suben al escenario para fusionar comedia y música en vivo. El evento es impulsado por Dimensión Stand Up, productora que expande PAINKILLER por el país tras shows en Buenos Aires, incluyendo su paso como banda soporte de Asspera en el Teatro Flores
“Llevamos PAINKILLER a Los Argento Bar con stand up, metal, rock, punk y esa hermosa costumbre de reírnos de lo que escuchamos”, expresaron a través de sus redes sociales los miembros de PAINKILLER.
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