Una hora detrás de un aguará guazú: la policía hizo una persecución increíble en Rosario

La Brigada Ecológica encontró al animal gracias al aviso de un grupo de trabajadores que lo había confundido con un perro

El aguará guazú esquivó a los agentes varias veces en avenida de Las Palmeras y Uriburu.

La Policía de Santa Fe rescató este jueves a un aguará guazú en las afueras de Rosario. Si bien no es un procedimiento inédito, el operativo llamó la atención porque el animal fue perseguido durante casi una hora hasta que consiguieron acorralarlo y resguardarlo.

El procedimiento concluyó con éxito poco antes de las 10 de la mañana, cuando el personal especializado finalmente logró retener a una especie ajena a la región en avenida de Las Palmeras y Uriburu . Un zorro de dimensiones similares había sido visto el día anterior en inmediaciones de Pérez, aunque no estaba claro si se trataba del mismo.

La Brigada Ecológica y de Rescate Animal (Bera) identificó al aguará guazú rápidamente, aunque la tarea posterior fue ardua. Antes del aviso, un grupo de trabajadores lo había confundido con un perro entre los pastizales del descampado.

El primer paso del operativo consistió en evitar que el animal saliera del perímetro delimitado por las rejas del predio ubicado en el extremo oeste de Rosario. La policía empezó a seguirlo a bordo de una camioneta mientras corría a gran velocidad contra el vallado , una maniobra que se repitió en más de una ocasión.

Foto: Telefe Rosario.

Algunos agentes intentaron algo similar y lo siguieron a pie, pero estuvieron lejos de darle alcance. No obstante, esto aceleró el cansancio del aguará guazú en las afueras de la ciudad.

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El gran zorro no se quedaba quieto, pero varias veces avanzó contra las rejas y sus patas delanteras se trabaron entre los parantes metálicos. En uno de esos intentos, los policías aprovecharon la pausa y lo agarraron con un lazo.

La maniobra concluyó con el uso de una red para evitar que el animal volviera a escapar. De esta manera, consiguieron meterlo adentro de una jaula y subirlo a la camioneta de la fuerza.

¿De dónde vino el aguará guazú rescatado en Rosario?

Algos vecinos de la zona oeste habían advertido la presencia del aguará guazú dos semanas atrás en inmediaciones de la ruta provincial 18. Recientemente, un hombre que vive allí descubrió que había entrado a la parte trasera de su casa, donde tiene chivos y otros animales de crianza.

Los perros del dueño de la vivienda reaccionaron ante el intruso y el zorro escapó. Más tarde, la Brigada Ecológica lo encontró entre los pastizales de un predio cercano y empezó la faena hasta que lo retuvieron.