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Messi protagonizó un fuerte cruce con el comisionado de la MLS tras el título del Inter Miami

El futbolista argentino tuvo dos charlas tensas con Don Garber durante los festejos por la conquista de la Campeones Cup ante Cruz Azul

17 de septiembre 2026 · 11:16hs
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Las imágenes captaron el fuerte cruce entre el argentino y el comisionado de la MLS

Las imágenes captaron el fuerte cruce entre el argentino y el comisionado de la MLS

Lionel Messi protagonizó un tenso episodio con Don Garber, comisionado de la MLS, durante los festejos del Inter Miami por la conquista de la Campeones Cup 2026. Tras la victoria por 2-0 ante Cruz Azul, el capitán argentino mantuvo dos intercambios con el dirigente y las imágenes mostraron su evidente malestar.

En la previa del fuerte cruce, el capitán argentino había tenido una brillante actuación durante el encuentro. A los 24 minutos, marcó de cabeza tras un centro de Luis Suárez. En el segundo tiempo, además, tiró el córner que Casemiro convirtió para sellar el 2-0 final.

Una vez finalizado el partido, Messi recibió el premio al Jugador Más Valioso de la Campeones Cup 2026 y festejó junto a sus compañeros. Fue entonces cuando se produjo el primer cruce con Garber.

Mientras los jugadores del Inter Miami se preparaban para sacarse la foto oficial con el trofeo, Don Garber se acercó a Messi. El dirigente le levantó la mano, lo señaló con un dedo y le dijo algo que no logró distinguirse con claridad.

El argentino respondió con una negativa y continuó con los festejos. Según las imágenes difundidas, Messi se mostró visiblemente molesto y volvió a acercarse al comisionado de la MLS minutos después.

El segundo intercambio ocurrió luego de que el rosarino bajara del escenario en el que posó junto a sus compañeros. Esta vez, Messi fue quien buscó a Garber, como si hubiera quedado una cuestión pendiente entre ambos.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: la historia del mejor esgrimista inglés que eligió representar a Argentina

Más tarde, cuando se dirigía hacia el vestuario del estadio NU, Messi volvió a encontrarse con el comisionado y lo señaló con el dedo. Hasta el momento, no trascendió qué le dijo exactamente Garber a Messi ni cuál fue el motivo del intercambio.

Con el triunfo ante Cruz Azul, el astro argentino sumó un nuevo trofeo y alcanzó los 48 títulos en su carrera. Además, la Campeones Cup se convirtió en el cuarto trofeo que el conjunto de Florida consiguió desde su llegada.

El divertido momento de Messi con su hijo Ciro

Más allá del tenso episodio con Don Garber, los festejos también dejaron una escena familiar que tuvo como protagonistas a Messi y sus hijos.

Después del partido, el capitán del Inter Miami compartió la celebración con Thiago, Mateo y Ciro. Los dos mayores, de 13 y 11 años, respectivamente, abrazaron a su padre después del desgaste de la final.

Ciro, de 8 años, protagonizó el momento más divertido. El pequeño se acercó al rosarino para abrazarlo y pasó su mano por la espalda de su padre. Después, con curiosidad, se llevó la mano a la nariz para olerla y reaccionó con un gesto de desagrado por el sudor que había quedado en la camiseta del futbolista.

Messi observó la escena y no pudo contener la risa. Frente a ello, el argentino respondió con un beso en la mejilla de su hijo. La transmisión oficial capturó la escena y el video rápidamente circuló en redes sociales como uno de los momentos más cómicos de los festejos.

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