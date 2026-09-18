Central agotó las populares para socios de cara a la Supercopa Internacional ante Estudiantes

El expendio de la primera tanda de entradas comenzó este jueves a través de internet, aunque también habrá venta física para el público general

Los hinchas de Central coparán las tribunas del estadio Madre de Ciudades

Central agotó las entradas populares destinadas a sus socios para la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata . El expendio comenzó este jueves de manera online y todavía hay plateas disponibles para los hinchas auriazules que quieran ver la definición del título en vivo.

El encuentro se disputará el sábado 26 de septiembre desde las 16 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Los socios de Rosario Central que todavía quieran adquirir una entrada pueden acceder a las plateas, que tienen un valor de $90.000 . La venta se realiza a través de la plataforma Deportick.

Cada usuario registrado puede comprar hasta cuatro entradas. Durante el proceso de compra deberá consignar nombre, apellido y DNI de cada una de las personas que asistirán al encuentro.

El club recordó además que el ingreso al estadio será exclusivamente con DNI, por lo que los hinchas deberán contar con la documentación correspondiente para acceder al Madre de Ciudades.

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Los hinchas de Central que no sean socios tendrán una instancia de venta presencial el jueves próximo en las boleterías de la Sub Sede Cruce Alberdi, ubicada en Catamarca 3538, Rosario.

En ese punto se ofrecerán entradas populares a $90.000 y plateas a $140.000. El horario de atención todavía queda pendiente de confirmación.

Los medios de pago habilitados serán efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y QR. Además, se informó que no habrá venta de entradas en Santiago del Estero.

Entradas para personas con discapacidad

Los hinchas de Rosario Central que necesiten acceder a localidades para personas con discapacidad deberán comunicarse con el Departamento Social del club.

La entrega de las entradas se realizará el viernes 25 de septiembre desde las 9 en el estadio de Central Córdoba de Santiago del Estero, ubicado en Granadero Saavedra 260.

Para retirar la localidad, será necesario presentar la documentación correspondiente, incluido el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las personas que reciban estas entradas podrán ingresar al estadio el día del partido junto con un acompañante.