La cantante viral de TikTok que tiene cáncer y hace campaña para dejarle un legado a su hijo

En el último tiempo, una canción se instaló en los “Para Ti” de Tik Tok. Se trata de "Dance You Outta My Head", un tema pop y bailable que no difiere mucho del tipo de música que suele viralizarse en esta red social. Hasta hace algunas semanas, su autora era una completa desconocida para el mundo. Se trata de Cat Janice, una artista de 31 años que sufre un cáncer terminal y que cedió los derechos de sus canciones a su hijo.