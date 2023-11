La actriz Vanesa Butera contó que tiene cáncer y buscó concientizar

“Tras años de no hacerme el chequeo fui, y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo. A partir de ahí un baile nuevo, escuchar cáncer, llenarme de miedo, sacudirmelo de encima, porque había mucho que hacer. Activar y agradecer mi entorno de amor. Porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”, relató Butera sobre cómo fue atravesar el momento del diagnóstico.