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Un viernes de Franco Colapinto solo de prueba de carrera, con la certeza de largar desde el fondo

El argentino penalizará 15 posiciones en Sepang y por eso solo se dedicó a probar ritmo de carrera en las dos sesiones

2 de octubre 2026 · 06:07hs
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Franco Colapinto en el cockpit del Alpine

BWT Alpine

Franco Colapinto en el cockpit del Alpine, para su primera experiencia en Sepang.

Franco Colapinto vivió un viernes atípico en Sepang, con la certeza de que largará en el fondo el GP de Baréin, por lo que solo se dedicó con el Alpine en la FP2 a probar ritmo de carrera. Este sábado a las 1.30 será la FP3 y a las 5 la clasificación.

Como pasó en la práctica 1, el argentino se dedicó a girar con mucha carga de combustible, generalmente con goma blanda, aunque también en la FP2 lo hizo con medias.

Es que a las 5 posiciones por la sanción del accidente de Bakú, el equipo Alpine decidió cambiarle elementos en la unidad de potencia aprovechando esa circunstancia, por lo que penalizará otras 10.

Serán entonces 15 posiciones las que retrocederá Colapinto, por lo que para evitar largar último en Sepang, debería clasificar del 7° para adelante, algo casi imposible.

En tanto, su compañero Pierre Gasly fue 7° en la FP1 y 10° en esta FP2, lo que alimenta la ilusión de poder pasar a la Q3, algo que habrá que ver si Colapinto intentará el sábado en la clasificación, en vistas de las circunstancias.

Los otros dos que penalizarán serán Isack Hadjar y Arvid Lindblad, por cambiar elementos de la unidad de potencia también, pero en sus casos serán 5 posiciones en la grilla.

>>Leer más: Tras sus fuertes críticas, Lando Norris se disculpó con Franco Colapinto

Lo que pasó en la FP2

La FP2 de Sepang finalizó con Charles Leclerc como el más rápido, pero Verstappen se quedó con lo mejor del día con lo que hizo en la FP1 por apenas 8 milésimas.

Así de atípico fue el viernes, tanto que Verstappen en la FP2 no puso nunca la goma blanda, quedando de todas maneras cuarto, detrás del ascendente Hadjar y de Lando Norris.

El top ten lo cerraron Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell, Kimi Antonelli, Liam Lawson y Gasly.

Detrás, Lindblad, Gabriel Bortoletto (su Audi quedó parado al finalizar la sesión), Nico Hulkenberg, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sergio Pérez y Colapinto.

>>Leer más: Cuándo corre Colapinto: días y horarios del GP de Baréin de la Fórmula 1 en Malasia

Lo que pasó en la FP1

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