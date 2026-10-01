Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria

Hace casi dos meses, el gobierno de Santa Fe tomó posesión de un edificio decomisado con 27 departamentos en el centro de Rosario . A partir de aquel operativo policial, este jueves se confirmó que la propiedad formará parte de la primera subasta pública del año que viene en la ciudad .

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza , ratificó el plan para disponer del inmueble que fue desalojado a partir de la condena a Leandro "Lelo" Pérez en un procedimiento abreviado vinculado a la causa de la megaestafa inmobiliaria de 2016. "La idea es venderlo en marzo o abril" , adelantó.

El funcionario detalló que esta semana terminaron de limpiar casi una treintena de departamentos en Buenos Aires al 1000 . El próximo paso consiste en pintar cada uno de ellos con la mira puesta en la búsqueda de compradores a través de las convocatorias semestrales que organiza el Poder Ejecutivo de Santa Fe con todo tipo de bienes decomisados.

El edificio fue desalojado el miércoles 5 de agosto mediante un operativo policial para completar la toma de posesión en base al fallo contra Lelo Pérez, condenado por lavado de activos en el fuero provincial. En esa oportunidad, Figueroa Escauriza dijo que el inmueble operaba como un "hotel" con "gente que pagaba a mes vencido y sin contrato" .

"Los imputados levantaban 20 millones de pesos por mes. Cada día que pasaba, era plata que recaudaban. Eso es lo que ahora se cortará", manifestó el secretario. Este jueves reiteró que la propiedad está vinculada a la expareja de Vicky Xipolitakis, aunque la defensa sostuvo que un amigo del empresario la entregó como fianza.

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El proceso para la toma de posesión comenzó a fines de junio con la entrega de notificaciones al encargado y a quienes ocupaban los departamentos. La primera fecha límite para abandonar las viviendas fue el 25 de julio, pero el plazo se extendió y el gobierno decidió ingresar con la policía porque unas 15 personas habían vuelto a entrar la noche previa al desalojo.

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) pretende incluir el edificio en la próxima subasta pública que se realizará en Rosario. El plan consiste en venderlo como propiedad horizontal, pero todavía no está inscripto de esa manera.

¿Cuándo es la próxima subasta pública en Santa Fe?

Mientras avanza el proceso para la oferta del inmueble ubicado entre San Luis y San Juan, el gobierno de Santa Fe abrió otra convocatoria para la compra de autos, motos, lanchas y hasta una casa. El remate se programó para el 16 de octubre en la capital provincial y se anunció como el "más grande de la historia".

La inscripción obligatoria a la subasta se abrió hasta el jueves 8 de octubre a través del sitio oficial del Poder Ejecutivo provincial. En esta oportunidad se armaron 224 lotes con distintos bienes decomisados por órdenes judiciales.

El remate se llevará a cabo en la Estación Belgrano de Santa Fe. Los precios iniciales están entre un 30 y un 50 por ciento de los valores de mercado actuales.

De acuerdo al registro oficial, Santa Fe recaudó más de 5.000 millones de pesos en las cinco subastas anteriores. En esta ocasión se ofrecen 91 motocicletas, 80 automóviles, 40 bicicletas, dos lanchas, diez máquinas de videojuegos y una casa de 99 metros cuadrados.