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La banda rosarina Atemporal vuelve a los escenarios junto a No salgas con Robots y Coke Monkey

Después de un tiempo de silencio, la banda rosarina vuelve a tocar en vivo el próximo viernes 3 de octubre en García Bar

30 de septiembre 2026 · 13:23hs
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La banda rosarina Atemporal compartirá escenario con No Salags con Robots y Coke Monkey

La banda rosarina Atemporal compartirá escenario con No Salags con Robots y Coke Monkey

Atemporal, la banda de rock alternativo rosarina, vuelve a los escenarios después de un tiempo de silencio. Y lo hará a pleno, en una noche especial, compartiendo escenario con la banda No Salgas con Robots y Coke Monkey.

La cita será el próximo viernes 3 de octubre, a las 21, en García Bar (Av. Ovidio Lagos 30). Será una nueva oportunidad para que el grupo rosarino se reencuentre con sus fans y vuelva a llevar sus canciones al escenario.

La banda está integrada por Alexis Feltes (voz), Brian Leguizamón (guitarra y voces), Fabio Lanzilotta (guitarra), Sebastián Melchor (bajo y voces) y Juanse Melchor (batería). Desde 2019, Atemporal viene forjando un lugar en la escena under local. Con influencias del grunge de los noventa, la banda fue dando forma a un sonido propio y moderno. Sus canciones nacen de juntadas entre amigos, terrazas y salas de ensayo, y hablan desde lo más profundo de la experiencia humana. Con un origen grunge, pero sin buscar encasillarse, Atemporal se deja llevar por sus letras y melodías, construyendo una propuesta inquieta y en constante búsqueda.

En 2022, comenzaron a trabajar con un productor y sentaron las bases para un desarrollo más profesional. Connensayo, dedicación y atención a cada detalle y, dieron forma a su debut discográfico: el EP homónimo de cuatro canciones, que fue lanzado en plataformas digitales a finales de 2023. Desde entonces, lanzaron cuatro sencillos: “No puedo verme”, “El abismo”, “Diurno Leviathan” y “Nueva anormalidad”.

Durante este año, Atemporal sumó una de las fechas más importantes de su recorrido. El 22 de mayo, la banda se presentó en el icónico escenario de La Sala de las Artes, en el marco de la apertura del show de Gilby Clarke, exguitarrista de Guns N’ Roses.

Ahora, los rosarinos vuelven a encontrarse con su público en un show en el que compartirán escenario con la banda porteña de rock psicotrópico alternativo No Salgas con Robots y junto a la banda local de grunge Coke Monkey.

>> Leer más: La banda rosarina Atemporal cierra el año junto a Garage y Cómo Conseguir Chicas

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