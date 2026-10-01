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El Turismo Carretera llega a la región y el RUS Med Team local se fortalece con una alianza

San Nicolás recibe la segunda fecha de la Copa de Oro y en tres semanas la sede será el Fangio. Y el equipo rosarino sumó al City Center en sus autos

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

1 de octubre 2026 · 21:14hs
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El Mustang de Juan Bautista De Benedictis

El Mustang de Juan Bautista De Benedictis, en el City Center. Nuevo sponsor para el RUS Med Team en el Turismo Carretera.

El Turismo Carretera es la categoría más pasional del país, la más longeva del planeta y la que tiene en pista a los mejores pilotos argentinos, y también de países vecinos como Uruguay. Hace tres semanas empezó la definición de su campeonato 2026 en el Rosendo Hernández de San Luis y ahora pone pie en la región, con la carrera de este fin de semana en San Nicolás y la siguiente en Rosario.

En ese marco entonces, el equipo que representa a ciudad, el RUS Med Team de Mauro Medina, realizó una presentación a todo trapo en el City Center, al que sumó como sponsor precisamente para la carrera en casa.

El City Center es por supuesto una empresa fuerte en el rubro juegos de azar y hotelería, de fuerte inserción en la ciudad, y ahora se une nada más y nada menos que a la categoría tuerca más popular, con su alianza con el RUS Med. Se anunció hace unos días y se presentó formalmente en sociedad este jueves, por supuesto en la puerta misma del casino y con uno de los autos de la escudería en la puerta. En este caso, el Mustang 157 de Juan Bautista De Benedictis.

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Los protagonistas

Y no estuvo solo el piloto de Necochea, sino Josito Di Palma, Santiago Arrigoni (piloto del TC Pista), el rosarino Ignacio Monti (Fórmula 2) y Tobías Martínez, los pilotos que representaron al equipo en la última competencia del Rosendo Hernández junto a Marcos Quijada, donde el arrecifeño de la larga dinastía Di Palma marcó la pole position bajo el agua, la segunda en el corto historial del equipo en el TC. La primera se la había dado el parejense Facundo Ardusso, en San Nicolás 2023.

El sanjuanino Martínez, por otra parte, al ganar antes en El Villicum de local, marcó el hito de la primera victoria de la escudería en TC desde que debutó en 2020. Curiosamente, lo había hecho en el mismo autódromo, con Alan Ruggiero. Ya por entonces, Mauro Medina había armado su propio taller, luego de que empezara junto a Ramiro Galarza en Acebal, y lo mudó a Arrecifes por una cuestión logística y de atención, ya que primero tuvo el asesoramiento del recordado Alberto Canapino y luego de Guillermo Cruzetti, de esa ciudad, hasta fines del año pasado. Lo reemplazó entonces el experimentado Fabián Fuentes.

Por City Center, estuvo la gerenta de marketing y comunicación Romina Freijomil, quien agradeció a todos los presentes y sobre todo a Mauro Medina: “Estar junto al RUS Med nos llena de orgullo, muchas gracias por representarnos con tanta garra”.

Medina respondió que “City Center le da trabajo a mucha gente y es un verdadero orgullo tener el apoyo a partir de esta carrera del complejo más importante de entretenimientos de Sudamérica. Es una gran responsabilidad que asumimos, lo mismo que con los otros sponsors que son muchos de esta zona”.

Bien de acá

Aunque es cierto que los talleres están en Arrecifes, Medina siempre remarcó que el equipo es de Rosario y es lo que cuenta. En Fórmula 1, por ejemplo, nadie duda de que Alpine es una escudería francesa, pero su sede está en Enstone, Inglaterra. Y ahora le toca afrontar la carrera más cerca de donde están los talleres.

En efecto, este sábado comenzará la actividad de la segunda fecha de la Copa de Oro en el Ciudad de San Nicolás, tras el triunfo de Mariano Werner en una carrera lineal en San Luis. Y con Di Palma muy expectante a seguir sumando y entrar a la disputa por el título por los 3 de Ultimo Minuto. También Tobías Martínez tiene muchas chances, además de la victoria obligatoria, mientras que De Benedictis y Quijada vienen un poco más atrás pero no hay que descartarlos. Johnnito tuvo muy buenos parciales este año, a los que le faltó final porque fue protagonista en varias carreras, sobre todo al inicio.

A 60 kilómetros de Rosario, el autódromo nicoleño será el prólogo a un evento espectacular para la ciudad, como será el regreso de la máxima categoría al Fangio. En efecto, el 5 de mayo de 2019 fue un día imposible de olvidar, con la primera vez del TC, y el 24 y 25 de octubre será la segunda presentación histórica, con el aditamento de que esta vez será por la Copa de Oro.

Sobre los pontones del Mustang se pudo ver el nombre del nuevo e importante sponsor para un equipo que lo pondrá en pista en las dos competencias que movilizarán el espíritu tuerca de toda una región. Con el RUS Med Team más que nunca jugando de local.

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