La banda Mugre, una de las más potentes del post-punk nacional, llega a Rosario

Luego de más de una década de recorrido autogestivo por escenarios de Argentina, Uruguay, México, y Europa, la banda Mugre presenta su segundo disco en Rosario. El show es este jueves 24 en Casa Brava (Riccheri 120).
El power trío presenta en Casa Brava su segundo disco de estudio, coproducido junto a Tweety González
Luego de más de una década de recorrido autogestivo por escenarios de Argentina, Uruguay, México, y Europa, la banda Mugre presenta su segundo disco en Rosario. El show es este jueves 24 en Casa Brava (Riccheri 120).
Integrado por Jazmín Esquivel, Sofía Naara y Mariana Michi, el power trío porteño construyó a lo largo de los años una propuesta que combina la energía del post-punk con una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.
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En este nuevo trabajo, coproducido por la banda junto a Tweety González, profundiza esa búsqueda a través de canciones atravesadas por el contraste entre el amor por la vida, los afectos y los vínculos que construyen comunidad, y el desencanto frente a fenómenos como el extractivismo, la desidia estatal y las distintas expresiones de la crisis social contemporánea.
A diferencia de "Somos Profesionales", su anterior LP, este nuevo álbum fue compuesto y grabado en dos etapas distintas entre 2025 y 2026, permitiendo una exploración sonora más oscura y opaca, aunque sin perder la fuerza y la urgencia que caracterizan a la banda. El resultado es un disco que funciona como una declaración de identidad. No casualmente lleva el mismo nombre de la banda.
Pablo Añazco es el tercer involucrado por los asesinatos de Valentín Solís y Eric Galli, ocurrido en 2022 en las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí