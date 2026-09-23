La banda Mugre, una de las más potentes del post-punk nacional, llega a Rosario El power trío presenta en Casa Brava su segundo disco de estudio, coproducido junto a Tweety González 23 de septiembre 2026 · 13:06hs

La banda Mugre llega este jueves a Rosario para presentar su segundo disco

Luego de más de una década de recorrido autogestivo por escenarios de Argentina, Uruguay, México, y Europa, la banda Mugre presenta su segundo disco en Rosario. El show es este jueves 24 en Casa Brava (Riccheri 120).

Integrado por Jazmín Esquivel, Sofía Naara y Mariana Michi, el power trío porteño construyó a lo largo de los años una propuesta que combina la energía del post-punk con una mirada crítica sobre la realidad contemporánea.

En este nuevo trabajo, coproducido por la banda junto a Tweety González, profundiza esa búsqueda a través de canciones atravesadas por el contraste entre el amor por la vida, los afectos y los vínculos que construyen comunidad, y el desencanto frente a fenómenos como el extractivismo, la desidia estatal y las distintas expresiones de la crisis social contemporánea.

A diferencia de "Somos Profesionales", su anterior LP, este nuevo álbum fue compuesto y grabado en dos etapas distintas entre 2025 y 2026, permitiendo una exploración sonora más oscura y opaca, aunque sin perder la fuerza y la urgencia que caracterizan a la banda. El resultado es un disco que funciona como una declaración de identidad. No casualmente lleva el mismo nombre de la banda.