Cuáles son los canales de comunicación oficiales de Pami

La obra social de los jubilados ofrece diversas vías para que sus afiliados puedan contactarse. En esta nota, todos los canales de comunicación oficial

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se encarga de cubrir la salud de cientos de jubilados y pensionados alrededor del país. Es por esto que, para prestar adecuadamente sus servicios, la obra social necesita establecer una buena comunicación con sus afiliados para facilitar los trámites, dudas y procesos. Por eso, es importante conocer cuáles son los canales oficiales de comunicación de PAMI .

En primer lugar, hay que tener en cuenta la importancia de que la información pueda ser chequeada siempre desde la página oficial de PAMI (pami.org.ar) . En esta, hay distintas secciones que ofrecen todo tipo de datos. En la primera gran división existen tres opciones: institucional, servicios y contacto. Muchos de los trámites se pueden realizar directamente online desde la página. De la sección “contacto” se despliegan diversas posibilidades.

En cuanto a la comunicación directa con PAMI , existen diferentes vías ofrecidas por el instituto, dependiendo de la preferencia y situación de los afiliados. En primer lugar, existe una sección de “preguntas frecuentes” donde es posible encontrar la respuesta a las preguntas más habituales de forma online . Así, preguntas principales acerca de servicios, traslados, internaciones, prestaciones, insumos y canales de atención pueden responderse directamente desde la página web.

En la página de PAMI, también existe una sección específica para reclamos. En esta, se puede buscar por palabras claves o explorar la lista brindada por el instituto. Así, cualquier reclamo o pedido acerca del médico de cabecera, medicamentos, especialidades médicas, servicios médicos, servicios sociales, insumos médicos, afiliaciones y asignaciones, servicios web y efectores propios puede realizarse directamente desde la página “pami.org.ar/reclamos”.

Pero además de los anteriores, existen otros canales a través de los cuales comunicarse con PAMI de forma más cercana. Desde la sección pami.org.ar/contacto se puede acceder a otros tipos de comunicación.

Comunicación ante emergencias

En caso de emergencias, PAMI ofrece en su página información sobre los procedimientos a seguir. A saber, comunicarse con el teléfono correspondiente y tener a mano siempre el número propio de afiliación, la dirección y el teléfono.

Aquellos afiliados que residan en AMBA deben comunicarse al 139 por emergencias. Quienes residen en el resto del país deben consultar el número de su prestador asignado utilizando su número de afiliación y documento. Esta consulta se puede realizar directamente desde la página “pami.org.ar/emergencias”. Si el afiliado está de viaje o no se encuentra en su residencia debe comunicarse directamente al 911.

>>Leer más: Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Pami escucha y responde

“PAMI Escucha y Responde" es un centro integral de atención telefónica en el que se pueden realizar todo tipo de consultas, sugerencias y reclamos sobre servicios y prestaciones.

Para recibir esta atención telefónica, se puede llamar de forma gratuita al 138. La línea se encuentra disponible en todo el país las 24 horas, los 365 días del año.

BOT de PAMI en WhatsApp

Con Pame, tu asistente virtual de PAMI en WhatsApp, podés realizar consultas sobre trámites, turnos para agencia, servicios y prestaciones, datos de tu médico de cabecera, medicamentos, insumos y mucho más las 24 horas desde la comodidad de tu casa.

Para iniciar una conversación, debes agendar el número +54 9 11 4370 3138, escribirle "Hola" y luego seleccionar una opción del menú ofrecido.

Redes sociales oficiales

Para enterarte de todas las novedades de PAMI y encontrar información útil sobre los servicios y prestaciones, se pueden visitar las redes sociales oficiales.

Tanto en Instagram como en Facebook el usuario es @pami.org.ar y en X el usuario es @pami_org_ar. Para asegurarte de que los canales son oficiales es fundamental chequear que al lado del nombre de la cuenta figure la tilde de verificación de color azul.

Es importante recordar que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales y que nadie puede cobrar por prestaciones y/o gestiones.

>>Leer más: ¿Cómo se utiliza la cartilla médica de Pami?

Atención presencial en agencia

Si se necesita o se desea recibir atención presencial es posible acercarse a la agencia PAMI o UGL que corresponde según la jurisdicción del afiliado. Existen más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local (UGL) en todo el país donde se pueden realizar todos los trámites y consultas de manera personalizada.

Para encontrar la agencia correspondiente según residencia, se puede ingresar en pami.org.ar/agencias-ugls y buscar por ubicación. Luego, para obtener un turno se puede ingresar en turnos.pami.org.ar y elegir entre la oferta disponible.

Newsletter

Para mantenerse informado, se puede efectuar una suscripción al Newsletter de PAMI. Completando un formulario en la página web, se puede recibir en el correo electrónico información útil sobre prestaciones y servicios, consejos para cuidar la salud y recomendaciones cada mes.

Si no se desea asociar el correo electrónico, también se puede leer el Newsletter del mes en la página oficial de PAMI de manera online.