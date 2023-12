Kevin Johansen y Liniers traen a Rosario su recital ilustrado

Después de radicarse definitivamente en el país hace 23 años, el artista nacido en Alaska de madre argentina y padre estadounidense, habló con La Capital de la actualidad política y social -“la democracia no es ningún juego, es algo muy serio”-, el mensaje que intenta transmitir con su música -“la libertad, somos una generación que gozamos de cantar sobre lo que se nos cante”-, las influencias musicales -“las presencias del folk del norte y del sur están muy presentes”-, y la temporalidad, la tecnología y la inteligencia artificial en el arte: “La necesidad de empatía no creo que muera nunca” , afirmó.

Kevin Johansen - Desde Que Te Perdí ft. Natalia Lafourcade

¿A qué atribuís la continuidad de ese formato después de diez años?

Creo que hay una cosa muy básica que vengo reflexionando y es que él hace algo que no se escucha y yo hago algo que no se ve. El arte visual con la música siempre se han complementado, en discos, videos, películas. Nosotros encontramos un formato interactivo que solemos decir con un poco de caradurismo pero también con mucha sinceridad que nunca ensayamos. Fuimos fijando cosas al andar, encontrando cosas que nos gustaban, guionando y a saber que la gente también está participando con esta suerte de fiesta arriba de un escenario. Hay tres patas para un buen recital, un disco o una presentación: llevar a una buena emoción al público, algún tipo de reflexión con un dibujo o la letra de una canción y que la gente se entusiasme y que baile. Pero en general es algo muy tranqui, con picos y valles y al final explota todo (risas).

Tenés ocho discos de estudio y en el último “Tú ve” en el que hay temas tuyos con otros con autores que van desde Violeta Parra hasta Leonard Cohen, y hay colaboraciones de lo más variadas, de David Byrne a Natalia Lafourcade, es un arco muy amplio. ¿Cómo llegás a un trabajo estilísticamente tan amplio?

Imaginate que las canciones que uno ha escuchado, laburando mucho con Juan Campodónico que es muy criterioso y tiene una vida bastante parecida a la mía porque tuvo un exilio de su familia en México, pero es muy uruguayo. Y de algún modo, mi madre tuvo un exilio cultural en los 60 en Estados Unidos y después volvimos acá en plena dictadura. De influencias del norte, mi madre era muy de Violeta Parra y Joan Baez, muy folkie. Entonces esas presencias del folk del norte y del sur están muy presentes y son ineludibles.

Esa fusión también se ve en el lenguaje, en ocasiones con un juego entre el inglés y el español. ¿Cómo ves eso en un momento en el que el lenguaje suele ser tema de polémica?

A esta altura tenemos cada vez más claro que el planeta es nuestra nación. Las fronteras se desdibujan y creo que el término que ha caducado rápidamente es el de apropiación cultural. Creo que las culturas nos pertenecen a todo. En mi caso por tener dos culturas muy marcadas, una infancia en el norte y la adolescencia y años mozos en el sur, y la gente sabe que para mí el inglés y el castellano son como un solo idioma, que no hay pretensiones y que habla sólo de mis influencias culturales. Lo único que digo es que por ahí la pifié con el marketing y me tendría que haber puesto algo más acriollado, como el Chango Johansen (risas).

¿Y qué pensás en referencia al uso del lenguaje inclusivo?

Me parece una huevada importante, y lo digo con respeto. Pero que cada uno use lo que quiera usar. Somos todos el mismo bicho. Yo ya puse en mi disco doble “Bi”, con mi madre y mi padre en la portada porque todos somos bi, mitad hombre, mitad mujer, venimos de un padre y una madre biológicamente. Ahora con la tecnología se podrán ver varias cosas más, pero venimos de ahí, después podemos usar los términos que cada uno le quepa con libertad. La libertad es libre.

Kevin Johansen, David Byrne - Last Night I Was Dreaming With You (Official Lyric Video)

Hablando de la cuestión cronológica y temporal, aunque no te voy a preguntar la edad...

Yo soy un cincuentón terminando (risas) pero como me dijo una amigo, cincuenta es con s, sin cuenta...

Existe la idea de que a cierta edad algunas discusiones son prioritarias, otras no tanto. ¿Cuál es mensaje que intentás dejar con tu música?

Pienso mucho en el tema de la libertad artística, creativa. Un hecho creativo en sí un hecho político, una forma de expresar libetad y transmitirla a los demás. Cuando estábamos en pandemia, hacíamos los streaming y estaba yendo en bicicleta en pleno invierno con mi mascarilla donde íbamos a filmar los streaming, y en un momento te das cuenta que estás negando la realidad. Y a medida que empecé a sentir las endorfinas, iba en la bice y pensaba que en realidad lo que estaba queriendo hacer era transformar mi realidad en algo mejor. Y creo que hay algo de eso en el hecho creativo, si uno quiere transformar la realidad no negarla, transformarla en algo más llevadero. Hay una frase muy linda de Maria Bethania que dijo que “el arte existe porque la vida no basta”.

Kevin Johansen, Natalia Lafourcade - Tú Ve (Official Video)

Siguiendo con lo generacional, tanto Liniers como vos empezaron a trabajar cada uno en lo suyo en democracia, ya no era necesario usar metáforas. ¿Cómo influyó eso en tu trabajo?

Los cancionistas que somos de la primavera democrática como en mi caso, vivimos la dictadura con conciencia y las dificultades que eso acarrea de un modo quizás más inocente, de no estar con el riesgo de que te paren por la calle para dedirte documentos, el miedo. Pero con muchos artistas que son nuestros hermanos grandes, en ese momento eran ejemplo de resistencia porque eran obligados a un exilio o a la censura o la escritura sutil y esos ejemplos fueron fuertes. Nosotros somos una generación que gozamos de cantar sobre lo que se nos cante. En mi generación cantamos sobre nuevas libertades, las conseguidas y las que vendrán. Por que antes de mí estuvo un Charly García, Víctor Heredia, León Gieco y tantos más. Y ese agradecimiento está muy claro en mí.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Lafourcade (@natalialafourcade)

Decías que Liniers te mandó un mail, una herramienta que también marca la temporalidad de la relación y el trabajo, y también de las nuevas tecnologías. Todo el proceso artístico y creativo que hacés con Liniers hoy se podrían hacer con inteligencia artificial. De hecho hasta tu voz se puede clonar y aparecerías en un video diciendo cosas que no dijiste. ¿Qué pensás de eso en relación a tu trabajo?

Hablando el otro día con Ricardo de ese tema y el chat GPT, le decía que por suerte tenemos la inteligencia emocional. Vos lo ves en vivo cuando la gente agradece el encuentro con personas de verdad. Eso no va a morir nunca. Después se podría decir risueñamente, parafraseando al amigo Drexler, nada se pierde, todo se deforma... Y bueno, será así, pero creo que nunca se van a perder las ganas de conectar. Uno que tiene hijos chicos, yo tengo de 8, 16, 19 y 26, ellos se mueren de ganas de ir a recital en vivo, y ver gente disfrutando. La necesidad de empatía no creo que muera nunca. Seguramente se transformará, nos acostumbrarán a otras cosas, pero la esencia va a ser la conexión en vivo y lo vimos durante la pandemia.

Kevin Johansen - Anoche Soñé Contigo (Videoclip)

Después de vivir 23 años en Argentina, ¿qué pensás de este momento político y social?

Me parece que como mucha gente siento que es parte del juego democrático, que a veces tocan gobiernos que no te gustan tanto, a veces de izquierda, centro o derecha. Yo soy hijo de una madre muy socialista y mi lema es si me rebelo contra una madre rebelde, me convierto en conservador; no pude rebelarme contra mi madre y seguí un poco esta línea. Es parte del juego democrático y a la vez la democreacia no es ningún juego. Es algo muy serio. Permitir el desacuerdo es fundamental para la democracia. En eso estamos y creo que vamos a poder consensuar ciertas cosas básicas y ojalá que así sea.