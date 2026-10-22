Juan José Campanella habló de las denuncias contra Hernán Casciari

El director ganador del Oscar se refirió a la situación que atraviesa Orsai Audiovisuales en la Justicia

Juan José Campanella se refirió a la denuncia contra Hernán Casciari y Orsai Audiovisuales. El director argentino ganador del Oscar no estuvo involucrado en ninguno de los proyectos de la plataforma que ahora están bajo la mira, y habló sobre el tema desde esa parcialidad.

“Prefiero no opinar porque sé muy poco. Yo lo quiero mucho a Hernán” , dijo el realizador desde Estados Unidos, consultado por el medio Teleshow. “La forma de recaudar es una manera que se utiliza en todo el mundo ”, agregó.

A diferencia de un modelo de crowdfunding, donde personas anónimas pueden aportar a un proyecto sin recibir nada a cambio, en Orsai Audiovisuales se ponían a la venta bonos de producción (de entre 100 y los 20.000 dólares), que funcionaban como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

Los inversores detrás de la denuncia penal, reunidos en el colectivo "Productores Organizados", expusieron falta de transparencia en la rendición de cuentas de los proyectos, y retornos muy bajos por los aportes realizados.

“Como siempre dijimos: participar de un proyecto audiovisual no es una inversión financiera, es una apuesta colectiva para que existan historias que de otra manera no existirían. Acá está lo que logramos con cada una”, dice un informe publicado por Orsai Audiovisuales en su plataforma.

En este sentido, Campanella aseguró que conoció personas que habían aportado capital a los proyectos de Orsai y que se habían mostrado conformes con la experiencia. “La verdad me sorprende mucho. No tengo información y no quiero decir. Reitero, por lo que yo conozco no había nada de malo ni de engaño”, afirmó el director, con cautela.



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Diego Peretti y Agustín Rada sobre las denuncias

Otros dos artistas que se pronunciaron sobre la denuncia a Casciari y Orsai fueron Diego Peretti y Agustín “Rada” Aristarán, ambos participantes de distintos proyectos de la plataforma cuestionada.

Peretti hizo su debut como director en “La muerte de un comediante”, película que además coescribió y protagonizó. El actor compartió un comunicado en sus redes sociales en el que aclaró la relación que tanto él como Javier Beltramino (el otro director del filme) tuvieron con el modelo de financiación colectiva.

“Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de los trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, subrayó.

Por su parte, Rada, actor de la película “Canelones” (la de más reciente estreno de las cinco realizadas bajo el esquema de Orsai Audiovisuales), contó que se enteró de la denuncia a través de los medios.

“No creo que Orsai, que Casciari sean estafadores. No pongo las manos en fuego por nadie, pero no creo que lo sean, porque conozco cómo trabajaron y demás. Sí creo que no le salió bien uno de los proyectos. Hubo gente que no tiene lo que esperaban. Pero bueno, cuando uno invierte también esas cosas pueden pasar”, apuntó el actor.