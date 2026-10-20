Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Ante la denuncia penal, el actor aclaró que fue contratado por la productora Orsai a cambio de honorarios fijos.

Hernán Casciari, creador y director de la revista Orsai, recibió una denuncia penal por presunta estafa en la financiación colectiva de películas. En este marco, Diego Peretti, quien dirigió y protagonizó “La muerte de un comediante”, una de las producciones realizadas bajo este esquema, emitió un comunicado.

“Ante las denuncias públicas que involucran a Orsai, quiero aclarar cuál fue mi participación en ‘La muerte de un comediante’. Hernán Casciari me propuso realizar mi primera película como director bajo el modelo de financiamiento colectivo que Orsai ya había desarrollado y gestionado para producir ‘La uruguaya’: un sistema en el que quienes aportaba dinero podían participar del proyecto como ‘socios productores’”, dijo el actor en el texto publicado en sus redes oficiales.

La película narra la historia de Juan Debré, un reconocido actor de comedia que recibe la noticia de que padece una enfermedad terminal. Ante esta situación, Juan emprende un viaje a la ciudad de Bruselas, para cumplir su sueño de conocer el lugar donde nació el personaje ficticio que lo obsesionó desde su infancia.

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Se estrenó mundialmente en noviembre de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y posteriormente tuvo paso por salas comerciales. Fue la ópera prima como director de Peretti, quien además fue guionista y protagonista.

“Fui contratado por Orsai para dirigir mi primera película (codirigida con Javier Beltramino), en la que también fui protagonista y responsable de la escritura del guion. Estas dos últimas actividades realizadas ad honorem”, aclaró el actor.

“Desde el primer momento fuimos conscientes de que esta oportunidad era posible gracias a miles de personas que habían confiado en el proyecto. Sabíamos lo que eso significaba y la responsabilidad que teníamos. Junto a todo el equipo técnico y artístico, trabajamos muchísimo para hacer la mejor película posible”, sumó Peretti.

“Quiero dejar en claro que tanto Javier como yo firmamos contratos con Orsai por honorarios fijos, a cambio de los trabajos artísticos concretos. Ninguno de los dos participó en la definición de las condiciones ofrecidas a los socios productores, incluidas las económicas, ni tuvo a su cargo la recaudación de fondos, su administración o la gestión financiera del proyecto”, subrayó.

“Cumplimos con nuestros compromisos profesionales en tiempo y forma. Estoy profundamente orgulloso del trabajo que hicimos y agradecido con todas las personas que confiaron en nosotros e hicieron posible esta película”, cerró.

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La denuncia contra Hernán Casciari

En 2020, el escritor Hernán Casciari lanzó Orsai Audiovisuales, un proyecto en el que miles de socios productores aportan capital y toman decisiones para la realización de filmes. Recientemente, este esquema quedó bajo la mira por falta de rendiciones de cuentas transparentes.

La denuncia fue radicada por un grupo de inversores en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 34 y la Fiscalía 16 de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un modelo de crowdfunding, donde personas anónimas pueden aportar a un proyecto sin recibir nada a cambio, en Orsai Audiovisuales se ponían a la venta bonos de producción (de entre 100 y los 20.000 dólares), que funcionaban como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

Sin embargo, varios inversores, reunidos en el colectivo "Productores Organizados", expusieron en la causa que aportaron 2.500 dólares y recibieron retornos de 56,40 dólares, o aportes de 850 dólares que derivaron en retornos de 9,87 dólares.

Además, señalaron falta de transparencia en los movimientos financieros vinculados a las películas realizadas bajo este modelo: los largometrajes “La uruguaya”, “Canelones” y “La muerte de un comediante”, el documental “Sola en el paraíso” y la serie animada “Emi On Off” sobre el Dibu Martínez (que después derivó en el filme “Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo” de Netflix). Los denunciantes aseguran que las planillas compartidas por la plataforma no son balances auditados ni constituyen respaldos comprobables de gastos e ingresos.

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La respuesta de Hernán Casciari

El acusado publicó un descargo en redes luego de que se hiciera pública la denuncia penal en su contra: "No acepto que se hable de estafa, jamás vamos a hacer esto". Inmediatamente después, enumeró casi una decena de proyectos en pleno desarrollo y admitió que uno de ellos "salió mal".

Dentro del mismo video, se incluyó un código QR al que se puede ingresar para constatar rendiciones contables derivadas de las producciones financiadas.

En la página web de Orsai Audiovisuales, está publicado el informe “El cine que hicimos entre todos”, sobre los cinco proyectos audiovisuales en cuestión. En ese material, se repasan “los logros, los números, lo que salió bien, lo que no, y lo que queda pendiente” de esta iniciativa en la que participaron 22.000 personas.

“Como siempre dijimos: participar de un proyecto audiovisual no es una inversión financiera, es una apuesta colectiva para que existan historias que de otra manera no existirían. Acá está lo que logramos con cada una. Más novedades e información privada de cada proyecto están en el área privada, con el acceso al final de cada sección”, subraya el documento, en respuesta indirecta a los reclamos de inversores.