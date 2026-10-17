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Tras la denuncia por presunta estafa, Hernán Casciari rompió el silencio

El creador y director de la revista Orsai rechazó las acusaciones de un grupo de personas que lo demandaron y dio su versión de los hechos

17 de octubre 2026 · 15:38hs
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Hernán Casciari publicó un video de descargo en sus redes sociales para responder a la denuncia penal por presunta estafa.

Hernán Casciari publicó un video de descargo en sus redes sociales para responder a la denuncia penal por presunta estafa.

La denuncia penal contra Hernán Casciari por presunta estafa en la financiación colectiva de películas continúa sumando capítulos. Ahora fue el propio creador y director de la revista Orsai quien publicó un descargo en sus redes sociales para dar su versión de los hechos.

En primer término, aseveró: "No acepto que se hable de estafa, jamás vamos a hacer esto". Inmediatamente después, enumeró casi una decena de proyectos en pleno desarrollo y admitió que uno de ellos "salió mal", lo que explicaría el posible origen del problema.

Además, dentro del mismo video que publicó se puede visualizar un código QR al que se puede ingresar para constatar rendiciones contables derivadas de las producciones financiadas.

La palabra de Hernán Casciari

Sobre la manera en la que trabajan desde Orsai, Casciari explicó que siempre tienen "alrededor de siete u ocho proyectos al mismo tiempo". Y puntualizó que, en este caso, "hubo uno que salió mal. Eso es todo lo que pasó".

En la publicación también admite la existencia de errores y dio a conocer que el año pasado pidió disculpas a otros aportantes por la situación adversa de otra iniciativa. Incluso, amplió que tuvieron fallas en cómo se comunicaron con los socios/productores de los proyectos: "Nos equivocamos en un montón de cosas".

En todo momento, el director de Orsai manifestó que todo se trató de diversos errores y aseguró entender a quienes se sintieron defraudados por los resultados económicos de las inversiones, pero afirmó que nunca existió una situación en la que se buscara perjudicar deliberadamente a las personas, por lo que rechazó las acusaciones de estafa.

La denuncia

Casciari recibió una denuncia penal por presunta estafa en la financiación colectiva de películas. En 2020, el escritor lanzó Orsai Audiovisuales, un proyecto en el que miles de socios productores aportan capital y toman decisiones para la realización de filmes. Recientemente, este esquema quedó bajo la mira por falta de rendiciones de cuentas transparentes.

La denuncia fue radicada por un grupo de inversores en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34 y en la Fiscalía Nº 16 de la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de un modelo de crowdfunding, donde personas anónimas pueden aportar a un proyecto sin recibir nada a cambio, en Orsai Audiovisuales se ponían a la venta bonos de producción (de entre 100 y 20.000 dólares), que funcionaban como una inversión con derecho a retornos proporcionales sobre las ganancias comerciales.

Varios inversores, reunidos en el colectivo "Productores Organizados", expusieron en la causa que aportaron 2.500 dólares y recibieron retornos de 56,40 dólares, o que posibilitaron montos en torno a los 850 dólares que derivaron en ganancias de 9,87 dólares.

>> Leer más: Hernán Casciari fue denunciado por presunta estafa en la producción de sus películas

Además, señalaron falta de transparencia en los movimientos financieros vinculados a las películas realizadas bajo este modelo: los largometrajes “La uruguaya”, “Canelones” y “La muerte de un comediante”, el documental “Sola en el paraíso” y la serie animada “Emi On Off” sobre el Dibu Martínez (que después derivó en el filme “Dibu Martínez, el pibe que atajaba el tiempo”, de Netflix). Los denunciantes aseguran que las planillas compartidas por la plataforma no son balances auditados ni constituyen respaldos comprobables de gastos e ingresos.

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