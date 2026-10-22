La Capital | La Región | zorros

Cuatro zorros bebé fueron rescatados por un pescador en la zona de Estancia Santa Rosa en Roldán

Tras el alerta que dio el vecino, Sanidad Animal trasladó a los cachorros a un centro especializado, donde reciben atención veterinaria para su futura reinserción en la naturaleza

22 de octubre 2026 · 11:48hs
Google Seguir a La Capital en Google
Cuatro zorros bebé fueron rescatados por un pescador en la zona de Estancia Santa Rosa en Roldán

Cuatro zorros bebé fueron rescatados por un pescador en la zona de Estancia Santa Rosa en Roldán

Cuatro zorros bebé fueron rescatados por un pescador en la zona de Estancia Santa Rosa en Roldán

Cuatro cahorros de zorro fueron puestos a salvo tras ser encontrados sin resguardo en las inmediaciones de la Estancia Santa Rosa, en la localidad de Roldán. El hallazgo se produjo cuando un vecino que se encontraba pescando en la zona advirtió la presencia de los zorros que tienen poco tiempo de vida, que estaban desprotegidos y sin la compañía de su madre.

Al notar la situación de vulnerabilidad de los animales, el vecino actuó con rapidez poniéndolos a resguardo preventivamente y se comunicó con el área Sanidad Animal de de Roldán.

Traslado a Rosario

Tras el aviso, el área de Sanidad Animal municipal junto a la Guardia Urbana Roldán (GUR) dispusieron y coordinaron el traslado de los cachorros hacia la Sede Rivera, en la ciudad de Rosario, que depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Actualmente, los cuatro zorritos se encuentran bajo la custodia de un equipo de especialistas, donde reciben atención médica veterinaria continua y un riguroso plan de cuidados enfocado en su desarrollo.

En el centro se trabaja con protocolos estrictos para garantizar su adecuada alimentación y crecimiento, manteniendo el menor contacto humano posible con el fin de preservar sus conductas naturales y asegurar que, una vez que alcancen la edad y la fortaleza necesarias, puedan reintegrarse exitosamente a su hábitat natural.

>>Leer más: Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

Noticias relacionadas
El camión volcó sobre la calzada de la ruta 14 y el chofer fue llevado al Heca.

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

lacteos veronica podria reactivar una de sus plantas en santa fe 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

La escuela en San Cristóbal donde se produjo el ataque.

San Cristóbal: la familia del alumno asesinado demandará a los padres del atacante y al colegio

Durante la jornada se abordarán preguntas y problemáticas vinculadas a las formas actuales de habitar las adolescencias, los emergentes que atraviesan a las juventudes y los desafíos que se presentan en el trabajo cotidiano.

Al cumplirse 10 años de los Centro de Día de VGG se realizará un conversatorio sobre adolescencias

Las más leídas

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Lo último

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad pero no a libro cerrado

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad pero no a libro cerrado"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

El gobierno provincial ya inició 92 proyectos a partir de un estudio sobre el atraso en infraestructura para lidiar con la lluvia y prevenir inundaciones

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Ovación
Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana
Ovación

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

Boca tiene rival: Atlético Mineiro perdió pero logró el pase a la final de la Sudamericana

En Newells, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newell's, hoy se realiza la asamblea ordinaria en el estadio cubierto

En Newells, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

En Newell's, una baja por lesión le permitiría a Gómez Mattar seguir en el once inicial

Policiales
Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

La Ciudad
Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Ciudad

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Economía

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Policiales

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Política

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina
El Mundo

León XIV no necesitará tratamiento y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas
Política

Milei en España: encuentro con opositores, audiencia frustrada con el rey e insultos a periodistas

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: Necesitamos que los pibes estén en las instituciones
Política

Nueva movilización por discapacidad en Rosario: "Necesitamos que los pibes estén en las instituciones"

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta
La Ciudad

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
Efemérides

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Policiales

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Por Facundo Borrego
Política

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
Zoom

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes