Cuatro zorros bebé fueron rescatados por un pescador en la zona de Estancia Santa Rosa en Roldán Tras el alerta que dio el vecino, Sanidad Animal trasladó a los cachorros a un centro especializado, donde reciben atención veterinaria para su futura reinserción en la naturaleza 22 de octubre 2026 · 11:48hs

Cuatro cahorros de zorro fueron puestos a salvo tras ser encontrados sin resguardo en las inmediaciones de la Estancia Santa Rosa, en la localidad de Roldán. El hallazgo se produjo cuando un vecino que se encontraba pescando en la zona advirtió la presencia de los zorros que tienen poco tiempo de vida, que estaban desprotegidos y sin la compañía de su madre.

Al notar la situación de vulnerabilidad de los animales, el vecino actuó con rapidez poniéndolos a resguardo preventivamente y se comunicó con el área Sanidad Animal de de Roldán.

Traslado a Rosario Tras el aviso, el área de Sanidad Animal municipal junto a la Guardia Urbana Roldán (GUR) dispusieron y coordinaron el traslado de los cachorros hacia la Sede Rivera, en la ciudad de Rosario, que depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Actualmente, los cuatro zorritos se encuentran bajo la custodia de un equipo de especialistas, donde reciben atención médica veterinaria continua y un riguroso plan de cuidados enfocado en su desarrollo.

En el centro se trabaja con protocolos estrictos para garantizar su adecuada alimentación y crecimiento, manteniendo el menor contacto humano posible con el fin de preservar sus conductas naturales y asegurar que, una vez que alcancen la edad y la fortaleza necesarias, puedan reintegrarse exitosamente a su hábitat natural. >>Leer más: Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario