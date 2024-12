Jorge Lanata pelea por su vida y enfrenta una abultada deuda con la radio en la que trabajaba

La deuda de Jorge Lanata

En cuanto al conflicto familiar que inició al tiempo de la internación del conductor, Marcovecchio apuntó: “No hablo absolutamente nada de las hijas (Lola y Bárbara Lanata), es una guerra en la que no me subí al ring. No quiero nada y lo único que me importa es que Jorge salga y que mis hijos estén bien”.