Jey Mammón volvió a la Argentina tras pasar diez días en Madrid

Una semana después de que la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto saliera a la luz, Jey Mammon decidió viajar a España. Tras pasar diez días en Europa, el ex conductor de “La peña de Morfi” regresó a Argentina.

En Ezeiza, fue abordado por periodistas que le consultaron por los motivos de su repentino regreso. "Porque es mi país, vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días, a relajar un poco. No me fui a reflexionar, fui a descansar", aseguró Jey.