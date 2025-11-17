Jésica Cirio estaría de novia con un empresario de 35 años

La modelo fue vista “a los besos” con Nicolás Trombino en un lujoso hotel de Puerto Madero

Después de divorciarse de Elías Piccirillo, detenido en marzo pasado en Nordelta en una causa por fraude y vínculos con el narcotráfico, la modelo Jésica Cirio (40 años) estaría de novia con un empresario "de muy buena posición económica".

En una fiesta en el exclusivo Hotel Faena, de Puerto Madero, Cirio fue vista “a los besos” con el propietario de una cadena de supermercados mayoristas Nicolás Trombino, de 35 años, según indicaron en el programa de América TV "Infama".

"Él tiene 35 años, vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen Niki y es proveedor de alimentos al Estado”, contó Laura Ubfal en "Infama".

La periodista resaltó que "es rubio de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada, él es de muy buena posición económica y tiene un perfil bajo, muy trabajador”.

“Se conocieron por amigos en común, ella va a verlo a él y pasan muchas horas juntos en Puerto Madero, donde vive. Hace tres semanas estuvieron en Punta del Este, muy románticos”, agregó Ubfal sobre la nueva relación amorosa de Cirio, de 40 años.