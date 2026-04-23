Jazz: Mariano Loiácono se presenta en Rosario con el New York Quintet

El trompetista vuelve a la ciudad con un álbum grabado en la Gran Manzana con grandes referentes del género. La cita es el 3 de mayo, en el Atlas

Jazz de primer nivel en el Centro Cultural Atlas, con el New York Quintet. Al frente estará Mariano Loiácono

El New York Quintet, la agrupación que encabeza Mariano Loiácono con grandes referentes del jazz. Actuarán el 3 de mayo en Rosario

Después de grabar su último disco en Nueva York, el trompetista de jazz Mariano Loiácono vuelve a Rosario para tocar esos temas con los cuatro músicos originales que lo acompañaron en el proyecto: el multi premiado baterista Willie Jones III, Justin Robinson en saxo alto, Anthony Wonsey en piano y Danton Boller en contrabajo.

Así es que, acompañado en esta oportunidad por el New York Quintet , interpretará material de “Little Waltz”, pero también nuevos temas de su repertorio. El show será el domingo 3 de mayo en el Complejo Cultural Atlas (Mitre 645) y las entradas están disponibles en: centroticket.com.ar

Desde hace varios años la conexión de Loiácono con Willie Jones III viene generando diversos proyectos. El séptimo disco del trompetista como líder fue editado en 2025 por el sello WJ3, que conduce el baterista estadounidense, uno de los más aclamados de la escena del jazz neoyorquino. Ahora la gran novedad es que cuatro artistas de Nueva York, todos de gran trayectoria, llegarán a Rosario para tocar junto al músico argentino, declarado visitante distinguido de la ciudad en su última presentación.

El show girará en torno a los temas grabados aunque el propio Loiácono advierte que “siempre algo nuevo surge en el momento, según lo que sentimos cuando estamos en el escenario y la energía del público. Además, si bien la música está enfocada en el hard bop y en ese tipo de sonoridad, también hay sorpresa cuando los músicos son artistas de primer nivel internacional como en este caso”, vaticinó el trompetista.

Los antecedentes del New York Quintet

Mariano Loiácono (trompeta). Egresado de la Escuela de Música Contemporánea Berklee International Network, luego se perfeccionó con los más reconocidos músicos de jazz, como George Garzone, Jeremy Pelt, Scott Wendholt, Tim Haggans, Eddie Henderson, Jim McNeely y Alex Sipiagin. Ha compartido conciertos y festivales con artistas argentinos e internacionales, como Cyrus Chestnut, Mary Stallings, Clarence Penn, Donald Harrison, Rodney Jones, Russell Malone, David Williams, Gerald Cannon, entre otros.

Como solista grabó su primer trabajo, “I Knew It”, en 2009. En 2011, llegó “What´s New?”; en 2012, su tercer trabajo, “Warm Valley”, con la pianista Paula Shocrón; y en 2013 presentó “Hot House”. En 2015 lanzó “Black Soul”, grabado en vivo en Thelonious Club. Luego vino “Vibrations” (2019), grabado en Nueva York junto a George Garzone, Anthony Wonsey, David Williams y Rudy Royston.

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En 2024 vuelve a grabar en la Gran Manzana “Little Waltz”, para el sello WJ3, junto a Justin Robinson, Anthony Wonsey, Danton Boller y Willie Jones III.

Willie Jones III (batería). Nacido en Los Ángeles (California), se vinculó a la música a través de su padre, Willie Jones II, un consumado y notable pianista de jazz. Comenzó a tocar con músicos distinguidos ya durante su adolescencia y completó su formación en el Instituto de las Artes de California, bajo la tutela del legendario Albert "Tootie" Heath. Co-fundó la banda de jazz Black Note, participando como músico y productor en sus cuatro grabaciones: 43rd & Degnan, LA Underground, Jungle Music y Nothin 'But the Swing.

Loiácono New York Quintet 2 Jazz de primer nivel en el Centro Cultural Atlas, con el New York Quintet. Al frente estará Mariano Loiácono

Fue miembro del Quinteto de Roy Hargrove y participó de una gran cantidad de grabaciones, entre ellas Night Moves, de Kurt Elling; y Here, de Eric Reed. Ha trabajado con Sonny Rollins, Ernestine Anderson, Bobby Hutcherson, Wynton Marsalis, Cedar Walton, Frank Wess, la banda de jazz All-Star de Dizzy Gillespie, Houston Person, Billy Childs, Herbie Hancock y Hank Jones, entre muchos otros.

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En 2000, lanzó su disco debut Straight Swingin en su propio sello, WJ3 Records. Continuó con Don´t Knock The Swing (2002); Volumen III (2007); WE 2 (2008), con Wycliffe Gordon en trombón y Eric Reed en piano; y el más reciente lanzamiento de Jones The Next Phase (2010).

Justin Robinson (saxo alto). Nació en Manhattan (Nueva York) en 1968 y comenzó a tocar el saxofón a los 13 años. Sus primeras influencias fueron Charlie Parker y Jackie McLean. Realizó su primera presentación en un escenario en el Village Gate, con el show First Generations of Jazz. A los dieciocho años se unió a los Harper Brothers, con Winard Harper.

Tocó con Cecil Brooks III, Abbey Lincoln, Diana Ross, Little Jimmy Scott, la Carnegie Hall Jazz Band, la Dizzy Gillespie All Star Band, Kate Higgins, Sam Newsome y con Roy Hargrove (en su Big Band y Quinteto). Tiene numerosos discos grabados, tanto como líder como miembro de distintas formaciones.

Anthony Wonsey (piano). Wonsey nació en 1972 en Chicago (Illinois) y comenzó a tocar música cuando tenía seis años. Estudió primero con su madre, que era una pianista clásica, y luego con Zilner Randolph. Después de ganar una beca completa en Berklee, donde se graduó en 1994, se mudó a Boston y tocó con Roy Hargrove y Antonio Hart, entre otros músicos.

Mientras estaba en Berklee, hizo giras con Christopher Hollyday, Nnenna Freelon y Kenny Garrett. Durante los últimos años, Wonsey ha tocado regularmente y grabado con los grupos de Carl Allen y Nicholas Payton. Su disco debut como líder, Anthonyology fue grabado para el sello japonés Alfa Jazz y lanzado a nivel nacional por Evidence.

Danton Boller (contrabajo). Nació en Gary (Indiana) en 1972. Tras su llegada a Nueva York en 1997, se convirtió rápidamente en un músico requerido en la escena musical de la ciudad. Ha realizado giras internacionales y grabado con los mejores artistas de jazz de su generación como miembro del Roy

Hargrove Quintet, Seamus Blake Quartet, Ari Hoenig's Punk Bop y Anthony Wilson Nonet, por nombrar algunos.

Su versatilidad lo ha llevado a trabajar con artistas de la talla de Alvin Queen, Bridget Everett, Q Tip, Alexi Murdoch, Antibalas, Elysian Fields, Mx. Justin Vivian Bond, Taylor Mac, Keller Williams, Robert Glasper, Matt Ray, Jon Fishman, Matt Munisteri, Mulgrew Miller, Joey Arias, Village Vanguard Orchestra, Ronnie Mathews, Seun Kuti, Patti Labelle, entre otros.